Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması yapılacak!

07 May 2024 09:15 - Güncelleme : 07 May 2024 09:55

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN ATAMA DETAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından atama kararı bekleyen binlerce kişinin gözü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çevrildi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak. Başvurular ise 20 Mayıs’ta başlayacak.

En çok atama yapılacak branşlar şu şekilde;