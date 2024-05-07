Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çevrildi. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atamalarda mülakat yapılacağını da belirten Bakan Tekin; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacağını aktardı.
Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.
BAKAN TEKİN ATAMA DETAYLARINI AÇIKLADI
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından atama kararı bekleyen binlerce kişinin gözü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çevrildi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin detayları açıkladı.
Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak. Başvurular ise 20 Mayıs’ta başlayacak.
En çok atama yapılacak branşlar şu şekilde;
- Sınıf öğretmenliği 3 bin 263
- Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499
- Rehberlik öğretmenliği bin 597,
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,
- İngilizce 968