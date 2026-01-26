Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! 1. dönem hafızlık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı başvuruları 8-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adayların sınav giriş belgeleri ise 6 Ocak 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından ise sınavlar 12 Ocak 2026 tarihinde Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İzmir, Kayseri, Konya, Rize ve Samsun illerinde bulunan merkezlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Sınavlarını tamamlayan adayların gözü ise hafızlık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tarafından hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanacak. Sınav sonuçlarının ardından başarılı olan adaylar İcazetname almaya hak kazanacak. "Hafızlık İcazetnameleri" adayların eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkanlarıyla tamamlayanların "Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

2026 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçları açıklanan bilgilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx" adresine giriş yaparak sınav yılı, sınav, uyruk, T.C. kimlik no, baba adı, anne adı bilgilerini doldurarak sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Sözlü olarak yapılan sınavdan 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sonuç duyurusunun ardından paylaşılacak olan "Yazışma Adresi"ne itirazlar T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile gerçekleştirilecek.