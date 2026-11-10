Haftaya okullar tatil mi? 16-20 Kasım ara tatil uzatılacak mı?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimindeki ilk ara tatile ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren takvimde ara tatilin hafta sonlarıyla birlikte toplam kaç gün süreceği de merak ediliyor. Bunun yanı sıra yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi, ikinci dönemin açılacağı gün ve mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihleri de öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Haftaya okullar tatil mi? İşte detaylar…

ARA TATİLİN UZAMA İHTİMALİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde kasım ara tatili için resmi süre beş iş günü olacak. Buna göre öğrenciler 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatilin ardından 20 Kasım Cuma günü resmi tatil dönemini tamamlayacak. Hafta sonlarının da takvime dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin okuldan uzak kalacağı toplam süre dokuz güne ulaşacak. Tatil öncesindeki 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günleri ile tatilin bitimindeki 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri de bu süreye dahil ediliyor.

Öte yandan ara tatilin süresiyle ilgili merak edilen konular arasında olumsuz hava koşullarının eğitim öğretime etkisi de bulunuyor. Standart takvimde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. Ancak özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bölgelerde yoğun kar yağışı, fırtına ve şiddetli sağanak yağış gibi meteorolojik olaylar nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi söz konusu olabiliyor.

Bölgesel olarak yaşanabilecek olumsuz hava koşullarında il ve ilçe valiliklerinin alacağı kararlar doğrultusunda okullarda eğitime ara verilebiliyor. Meteorolojik uyarıları dikkate alan valilikler, gerekli gördükleri durumlarda tatil günlerinin sayısını artırabiliyor. Bu nedenle kasım ara tatilinin ardından eğitim öğretime dönüş sürecinde de hava koşullarına bağlı olarak yerel kararlar alınması mümkün olabiliyor. Öğrenciler ve veliler, bulundukları illerdeki resmi açıklamaları takip edecek.

HAFTAYA OKULLAR TATİL Mİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB çalışma takvimine göre kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, birinci dönemin ilk ara tatilinde beş iş günü boyunca derslere girmeyecek. Resmi ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz günlük bir tatil süresi geçirecek.

Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak. Böylece birinci dönemdeki eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. MEB'in açıkladığı takvimde yer alan tarihler doğrultusunda okulların yeniden açılacağı gün 23 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Tatil süresince resmi takvimde belirtilen günler esas alınırken, bölgesel hava koşulları nedeniyle valilikler tarafından alınabilecek ek tatil kararları da ayrı olarak değerlendirilecek.

DÖNEM ARASI VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde kasım ara tatilinin ardından öğrencileri bekleyen bir sonraki önemli dönem yarıyıl tatili olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 5 Şubat 2027 Cuma günü yarıyıl tatilini tamamlayacak.

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte yeniden ders başı yaparak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler için yılın kalan eğitim takvimi de işlemeye başlayacak. MEB'in belirlediği takvimde ikinci dönem içerisinde bir ara tatil daha bulunuyor.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Mart ayında yapılacak bu tatil, öğrencilerin ikinci dönemdeki ilk ve tek ara tatili olacak. Beş iş günlük resmi tatil süresinin ardından hafta sonunun tamamlanmasıyla öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.