Hakimlik ve savcılık mesleğine adım atmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında gerçekleştirilen yazılı yarışma sınavları için başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. Hakimlik savcılık sınavı ne zaman 2026?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN 2026?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavlarının 2026 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor.

2025 yılında Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, 20-21 Aralık tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleştirilmişti.

2026 yılı sınavlarının da aralık ayında yapılması bekleniyor.

2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihinin kesinleşmesiyle birlikte ÖSYM ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI İLE HMGS AYNI SINAV MI?

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavları ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) birbirinden farklı sınavlardır.

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavları, Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim ve savcı yardımcılığı mesleğine giriş amacıyla düzenlenirken HMGS, hukuk mesleklerine giriş için gerekli sınavlardan biridir.

Bu nedenle adayların başvuru yapacakları sınavın adını ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.