Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Halkbank sınav sonuçları 2026 ais.anadolu.edu.tr! Halkbank yazılı sınav sonucu açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Halkbank sınav sonuçları için gözler ais.anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Halkbank bünyesine yapılacak müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve servis görevlisi alımı başvurularını tamamlayarak yazılı sınava katılan adaylar sonuçlara odaklandı. Nisan ayının sonunda düzenlenen yazılı sınavların sonuçları internet üzerinden duyurulacak. Başarı sıralamasına giren adaylar mülakata ve diğer işe alım uygulamalarına davet edilecek. Mülakat tarihleri de benzer şekilde anadolu.edu.tr adresinden yayımlanacak. Peki Halkbank sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 14:40

birçok şehirde görev yapacak ilanını Nisan ayında yayımlamıştı. Yazılı sınava katılan adaylar ise sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Halkbank basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Erzurum, İzmir, Malatya, Samsun ve diğer birçok şehire alım yapılacak. Yazılı sınavda adaylara hem genel kültür hem de genel yetenek alanından toplamda 100 soru yöneltildi. Değerlendirme işlemleri doğru cevap sayısı üzerinden yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki Halkbank sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, Halkbank sınav sonucu sorgulama ekranı…

Halkbank'ın Nisan ayında yayımladığı personel alımı ilanı sonrası yazılı sınav sonuçları için geri sayım başladı.
Halkbank yazılı sınav sonuçları 26 Nisan'da yapılan şoför, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı sınavı için 2026 yılının Mayıs ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar basılı veya mail yoluyla değil, Anadolu Üniversitesi'nin ais.anadolu.tr adresinden duyurulacak.
Sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Adayların başarılı sayılması için sınavın 1. bölümünden en az %50, 2. bölümünden en az %50 doğru cevap vermesi ve genel puanının 60 ve üzeri olması gerekiyor.
Yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata ve diğer işe alım uygulamalarına davet edilecek.
Servis görevlisi alımı yapılacak iller ve kontenjanları metinde detaylı olarak listelenmiştir.
HALKBANK SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

26 Nisan’da düzenlenen Halkbank şoför, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı sınavına katılan adaylar sonuçlara odaklandı.

Yazılı sınav sonuçları 'nin ais.anadolu.tr adresinin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Halkbank personel alımı için düzenlenen yazılı sınavın değerlendirme işlemleri devam ederken henüz sonuçlar açıklanmadı. En geç Mayıs ayının sonuna kadar Halkbank sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLARIN ARDINDAN MÜLAKATLAR BAŞLAYACAK

Yazılı sınavın değerlendirme işlemleri yapılırken doğru cevap sayısı üzerinden puan hesaplaması yapılacak. Yanlış cevaplar dikkate alınmazken, sınavda adayların başarılı olabilmesi için sorulan soruların 1. bölümünden en az %50’si 2. bölümünden en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ile sınav genel puanının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata ve diğer işe alım uygulamaları davet edilecektir. tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://ais.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.

SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

İstanbul (Avrupa) 51, İstanbul (Anadolu) 31, Ankara 23, İzmir 22, Denizli 13, Manisa 13, Balıkesir 11, Konya 10, Aydın 9, Gaziantep 9, Antalya 8, Bursa 8, Şanlıurfa 8, Adana 7, Bitlis 7, Eskişehir 7, Kocaeli 7, Ordu 7, Erzurum 6, Kayseri 6, Tekirdağ 6, Uşak 6, Amasya 5, Çorum 5, Diyarbakır 5, Kahramanmaraş 5, Rize 5, Sakarya 5, Sivas 5, Burdur 4, Hatay 4, Mersin 4, Samsun 4, Şırnak 4, Çanakkale 3, Çankırı 3, Isparta 3, Malatya 3, Van 3, Zonguldak 3, Adıyaman 2, Ağrı 2, Artvin 2, Bolu 2, Erzincan 2, Giresun 2, Karaman 2, Kastamonu 2, Kırıkkale 2, Kırklareli 2, Kilis 2, Kütahya 2, Mardin 2, Muş 2, Sinop 2, Tokat 2 personel alımı yapılacak.

