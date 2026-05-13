Halkbank sınav sonuçları 2026 ais.anadolu.edu.tr! Halkbank yazılı sınav sonucu açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Halkbank birçok şehirde görev yapacak personel alımı ilanını Nisan ayında yayımlamıştı. Yazılı sınava katılan adaylar ise sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Halkbank sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Erzurum, İzmir, Malatya, Samsun ve diğer birçok şehire alım yapılacak. Yazılı sınavda adaylara hem genel kültür hem de genel yetenek alanından toplamda 100 soru yöneltildi. Değerlendirme işlemleri doğru cevap sayısı üzerinden yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki Halkbank sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, Halkbank sınav sonucu sorgulama ekranı…

HALKBANK SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

26 Nisan’da düzenlenen Halkbank şoför, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı sınavına katılan adaylar sonuçlara odaklandı.

Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin ais.anadolu.tr adresinin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Halkbank personel alımı için düzenlenen yazılı sınavın değerlendirme işlemleri devam ederken henüz sonuçlar açıklanmadı. En geç Mayıs ayının sonuna kadar Halkbank sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLARIN ARDINDAN MÜLAKATLAR BAŞLAYACAK

Yazılı sınavın değerlendirme işlemleri yapılırken doğru cevap sayısı üzerinden puan hesaplaması yapılacak. Yanlış cevaplar dikkate alınmazken, sınavda adayların başarılı olabilmesi için sorulan soruların 1. bölümünden en az %50’si 2. bölümünden en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ile sınav genel puanının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata ve diğer işe alım uygulamaları davet edilecektir. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://ais.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.

SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

İstanbul (Avrupa) 51, İstanbul (Anadolu) 31, Ankara 23, İzmir 22, Denizli 13, Manisa 13, Balıkesir 11, Konya 10, Aydın 9, Gaziantep 9, Antalya 8, Bursa 8, Şanlıurfa 8, Adana 7, Bitlis 7, Eskişehir 7, Kocaeli 7, Ordu 7, Erzurum 6, Kayseri 6, Tekirdağ 6, Uşak 6, Amasya 5, Çorum 5, Diyarbakır 5, Kahramanmaraş 5, Rize 5, Sakarya 5, Sivas 5, Burdur 4, Hatay 4, Mersin 4, Samsun 4, Şırnak 4, Çanakkale 3, Çankırı 3, Isparta 3, Malatya 3, Van 3, Zonguldak 3, Adıyaman 2, Ağrı 2, Artvin 2, Bolu 2, Erzincan 2, Giresun 2, Karaman 2, Kastamonu 2, Kırıkkale 2, Kırklareli 2, Kilis 2, Kütahya 2, Mardin 2, Muş 2, Sinop 2, Tokat 2 personel alımı yapılacak.



