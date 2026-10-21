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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:05

HMGS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? HMGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

HMGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS/2) katılan adaların sonuç heyecanı sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Hukuk Fakültesi mezunları, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç ekranını takip ediyor. Peki, 2026 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nerden ve nasıl sorgulanacak? İşte HMGS sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

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Editor
 Beyza Çolak
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HMGS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? HMGS sınav sonuç sorgulama ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:05

sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor.   mezunlarının ilgili meslek sınavlarına katılım sağlayabilmek için girdiği (HMGS) sonuçları için geri sayım sona erdi .Hukuk Fakültesi mezunları, sınav puanlarını öğrenmek için 'nin sonuç ekranını takip ediyor. Peki, 2026 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nerden ve nasıl sorgulanacak? İşte HMGS sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı... 

HMGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na (HMGS/2) katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Hukuk fakültesi mezunları, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç ekranını takip ediyor. Peki, 2026 HMGS sonuçları hangi gün açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte HMGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar.

HMGS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? HMGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (HMGS/2) sonuçlarının 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarihe göre adaylar, sonuçlarını belirtilen gün itibarıyla öğrenebilecek.

2026 HMGS/2 sonuçlarının 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden sınav puanlarını ve başarı durumlarını kontrol edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

HMGS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? HMGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? 

HMGS sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilir:

1. ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr sayfasına girin.
2. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
3. Sınav sonuçları bölümünden 2026-HMGS/2 sonuç ekranını açın.
4. Sınav puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyin.

Sonuç ekranına erişimde sorun yaşayan adayların ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki duyuruları kontrol etmesi öneriliyor.

HMGS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? HMGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

HMGS BARAJ PUANI KAÇ, BAŞARI ŞARTI NE? 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı sayılmak için adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Bu puana ulaşan adaylar, ilgili mevzuat ve diğer başvuru şartlarını da karşılamaları kaydıyla hukuk mesleklerine yönelik ilgili süreçlerde ilerleyebiliyor.

HMGS’de başarılı olmak, avukatlık stajına başlama ve hâkimlik-savcılık sınavlarına katılma sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Ancak adayların ilgili mesleğe ilişkin diğer şartları da ayrıca sağlaması gerekiyor.

ETİKETLER
#ÖSYM
#2026
#Hmgs
#Hukuk Fakültesi
#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
#Eğitim
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