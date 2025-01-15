Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında değişiklik: Soru sayısı arttı

15 Ocak 2025 04:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 04:17

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte sınavlardaki soru sayısı 100’den 120’ye yükseltildi.

Adalet Bakanlığı​ tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sınavlarda değişikliğe gidildi. Sınavlardaki soru sayısı 100’den 120’ye çıkarıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ sosyal medya hesabından yapılan değişiklikler hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk sistemini hem nitelik hem de nicelik olarak daha da kaliteli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavındaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılmıştır. Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk, Genel Kamu Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku sınav​ konularına dahil edilmiştir. Konuların puan değerleri yerine test ağırlıkları yüzdelik olarak belirtilmiştir. Hukuk camiamızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değişiklikler, genç hukukçularımızın mesleki donanımını daha da artıracak ve hukuk sistemine değer katacaktır. Nisan ayında yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”