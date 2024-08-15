İBB'nin yurtlarında başvuru süreci başlıyor! 

15 Ağustos 2024 17:44 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:46

Yumurta gibi kokmasına rağmen kana kana içiyorlar! Bidonla yurt dışına götüren bile var

Yumurta gibi kokmasına rağmen kana kana içiyorlar! Bidonla yurt dışına götüren bile var

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Üniversite kazanan öğrencilerin yurt başvuruları başladı. KYK'ya yerleşemeyen öğrenciler için ise İBB yurtları alternatif oldu. İBB'den yapılan açıklamada yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor.

İstanbul'da 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurduna sahip olan İBB, 2024-2025 akademik yılında öğrencilere kapılarını açacak.

YURT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

İBB'den yapılan açıklamada yurt başvuru tarihleri 16-19 Ağustos arasında 4 gün gerçekleşecek. Başvurular 'İstanbul Senin' uygulamasından gerçekleşecek. Başvurular İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.