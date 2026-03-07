İkinci ara tatil bayram tatiliyle birleşti mi, 9 gün mü sürecek? MEB 2025-2026 eğitim yılı çalışma takvimi

Mart ara tatili veya diğer bir ifadeyle ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Yoğun ve yorucu bir tempoyu geride bırakmaya hazırlanan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatilde dinlenmeyi hedefliyor. Özellikle bu yıl İOKBS, LGS, YKS gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler, okul ortamından uzaklaşarak kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle sosyal medyada bazı kaynaklarda ara tatilin kaldırılacağına yönelik kaynaksız ifadeler yer alırken ara tatiller bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Şubat ayında idrak edilen Ramazan ayının ardından bayram tatili heyecanı yaşanacak. Bayram ve ara tatilin benzer günlere denk gelmesiyle sebebiyle okulların kapalı olacağı süre merak ediliyor. 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak. Peki MEB ikinci ara tatil 9 gün mü, bayramla birleştirildi mi? İşte, öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı…

OKULLARDA MART ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Okullarda ikinci ara tatil olarak bilinen Mart ayı tatili, 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tekrar eğitim faaliyetlerine 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı tatili olmadan da hafta sonuyla beraber 9 gün sürüyor.

2026 ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

MEB tarafından çalışma takvimi planlaması yapılırken resmi ve dini bayram günleri de dikkate alınıyor. Dönem başında hazırlanan takvimde bayram tatili dikkate alınarak ara tatil tarihleri de buna göre belirlendi. Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilmedi. Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ve 3 gün sürecek.

Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilirken Ramazan Bayramı tatili toplam 3.5 gün olacak. İkinci ara tatil ise hafta sonu da dikkate alındığında 13 Mart-22 Mart arasında uygulanacak ve toplam 9 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA NERELER KAPALI OLACAK?

Ülkemizde dini ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil oluyor. Ramazan Bayramı’da dini önemli günlerden birisi olurken birçok işletme bayram günlerinde kapalı olacak. Üniversiteler, akademik takvimlerini bayram tarihlerine göre hazırlarken bu bayram yükseköğretim kurumları kapalı olacak.

Üniversitelerin aynı sıra bankalar, kargo firmaları, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, eczaneler, hastanelerin (acil servisler dışında) aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Kurban Bayramı bu yıl okulların açık olduğu tarihlere denk gelecek. Kurban Bayramı 4 gün sürerken 27 Mayıs’ta başlayacak. Okullarda eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran’da sona erecek. Dolayısıyla İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bayramda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak ve bayramın son günü 30 Mayıs olacak.