İlk ders zili bugün çalacak: Yeni müfredat hayata geçiyor

09 Eylül 2024 04:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 04:58

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. 20 milyondan fazla öğrenci ve ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen yaz tatilinin ardından yeniden okula dönüyor. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte, öğrenciler ders başı yapacak. İşte yeni eğitim yılında yapılacak yenilikler ve tatil tarihleri...

Türkiye genelinde 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte ilk ders zili çalacak. Tüm sınıflarda, okulun ilk günü "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi yapılacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için geçen hafta uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrencilere yönelik de bu hafta uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

YENİ MÜFREDAT HAYATA GEÇECEK

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak.

Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. İlk kademelerde bu yıl bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak.

Öğrencilerin ilkokul birinci sınıf şube ve öğretmenleri ile ortaokul 5'inci sınıf şubeleri, ilk kez e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendi. Bakanlıkça bu yıl okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

Geçen sene ülke genelinde başlatılan ortak sınav uygulaması, bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak.

ARA TATİL 8 KASIM'DA

İki aylık eğitimin sonrasında 8 Kasım'da bir hafta ara tatil yapılacak. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak'ta sona erecek.

3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönemin ardından, 20 Haziran'da yıl sonu karneleri dağıtılacak. Öğrenciler bu dönemde de 28 Mart itibarıyla bir haftalık ara tatile çıkacak.