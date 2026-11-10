İlk KYK bursu ne zaman yatıyor 2026 2027? İlk KYK ödemesi kaç aylık, kaç TL yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2026-2027 KYK burs ve kredi sürecinde sonuçların açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler, ekim ve kasım aylarına ilişkin ödemelerin birlikte yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bakanlığın mevcut uygulamasına göre ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme takvimine ilişkin son bilgiler...

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve kredi ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk defa burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. İlk ödeme takviminin ise GSB tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 döneminde ilk KYK burs ve kredi ödemesinin hangi tarihte toplu olarak yatırılacağı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan ödeme takvimi, bu yılki beklentilere ilişkin fikir veriyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmış, ilk ödemeler ise 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. İlk ödemede ekim ve kasım aylarına ait tutarlar iki aylık olarak ödenmişti.

Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi ve ilk ödemelerin kasım ayı içerisinde toplu olarak yapılması bekleniyor. Ancak kesin ödeme tarihi ve ödeme kapsamına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

İLK KYK ÖDEMESİ KAÇ AYLIK YAPILACAK?

İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödemeleri, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler iki aylık olarak gerçekleştirilmişti.

2026-2027 döneminde de benzer bir takvim uygulanması halinde öğrencilere ekim ve kasım aylarına ait ödemelerin birlikte yatırılması bekleniyor. Ancak bu yıl kaç aylık ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ilk ödeme tarihi ve toplu ödeme detayları netlik kazanacak.