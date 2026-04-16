Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere maddi destek sağlanıyor. Burs ücretleri, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor. MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre bursluluk sınavı 26 Nisan tarihinde düzenlenecek. Sınava kısa bir zaman kala başvurularını yapan öğrenciler, İOKBS sınav yerlerine odaklandı. Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav günü yaşanacak aksiliklerin önüne geçilmesi için öğrencilerin, sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor. Peki Bursluluk sınav giriş belgesi 2026 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav yerlerinin erişime açılacağı tarih…

HABERİN ÖZETİ İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için adayların merakla beklediği sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ve sınavla ilgili diğer detaylar haberde yer alıyor. Bursluluk sınavı 26 Nisan tarihinde düzenlenecek. Sınav giriş belgelerinin 19 Nisan Pazar gününe kadar erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri, e-Devlet veya e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgeleri ile sınavdan en az 1 saat önce okullarda hazır bulunması gerekiyor. Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran tarihinde ilan edilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, genellikle merkezi sınavdan 7 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. İOKBS sınav giriş belgesinin 19 Nisan Pazar gününe kadar erişime açılması bekleniyor. Bursluluk sınav giriş belgesi duyurusu meb.gov.tr adresinden yayımlandıktan sonra öğrenciler, sınav yerlerini görüntüleyebilecek.

BURSLULUK SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile beraber lise 9, 10, 11. sınıf öğrencileri, bursluluk sınavına katılacak. Bursluluk sınav yerleri, e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapan aileler veya öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden İOKBS sınav yerlerini görüntüleyebilir. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sınav yerlerini sorgulayabilir.

BURSLULUK SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT

Sınav günü adayların, geçerli kimlik belgeleri ile beraber sınavların düzenleneceği okullarda en az 1 saat önceden hazır olması gerekiyor. Sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi olmayan öğrenciler, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. İOKBS sınav giriş belgesinin üzerinde öğrencinin adı, soyadı, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıktı alınabilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da düzenlenecek bursluluk sınavı sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak. Bursluluk sınavı saat 10.00’da başlarken 100 dakika sürecek. Açıklanan takvime göre sınav sonuçları ise 1 Haziran tarihinde ilan edilecek. İOKBS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak.