İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 açıklanan üniversiteler! İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için heyecan dorukta. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yüzbinlerce devlet üniversitesi öğrencisi için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Birçok üniversitede sonuçlar ilan edilirken akademik takvim sebebiyle başvuru süreci geciken üniversitelerde sonuçlarda son durum merak ediliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından asil olarak kazanan adaylar belgelerini teslim ederek çalışmaya başlayabilecek. İŞKUR Gençlik Programı kazananlaırndan kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, hizmet dökümü vb. belgeler talep ediliyor. Süre içerisinde evrak teslimi yapmayan veya gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANAN ÜNİVERSİTELER

Her üniversitenin akademik takvimi doğrultusunda İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi gerçekleştiriliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Çankırı Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi gibi üniversitelerin sonuçları ilan edildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları için toplu bir sorgulama ekranı bulunmuyor. İsim listesi şeklinde yayımlanan sonuçlar, her üniversitenin kendi resmi web sitesi üzerinden ilan ediliyor. Örneğin Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapan öğrenciler, üniversitenin kendi web adresi üzerinden yayımlanan asil/yedek listeleri takip ederek sonuçlara doğrudan ulaşabilir. İŞKUR Gençlik Programı listesinde adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANMAYAN ÜNİVERSİTELER

İŞKUR Gençlik Programı kura takvimleri farklılık gösterdiğinden bazı üniversiteler henüz listeleri yayımlamadı. Sonuçları henüz paylaşılmayan üniversiteler şu şekilde;

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları ilan edildikten sonra adayların gerekli evrakları, üniversitelere teslim etmesi gerekiyor. Asıl adaylardan talep edilen belgeler arasında kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, aynı hane yaşayan kişi belges, aynı hanede ikamet edenlerin hizmet dökümleri, aynı hanede çalışanları gelir durumunu gösteren belgeler talep ediliyor. Bu belgeleri teslim etmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılıyor.