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Eğitim
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:56

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını üniversitelere yapan adaylar sonuçlara odaklandı. İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken sonuçlar ise kura takviminde olduğu gibi farklı tarihlerde ilan ediliyor. Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme alacak. Programa bir ayda en fazla 14 gün boyunca katılım sağlanabilirken öğrencilerin alacağı ücretler 19 bin liraya kadar yükseldi. Özellikle Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi gibi üniversitelerin başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı…

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Editor
 Fuat İğci
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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:56

sonuçları için heyecan dorukta. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yüzbinlerce devlet üniversitesi öğrencisi için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Birçok üniversitede sonuçlar ilan edilirken akademik takvim sebebiyle başvuru süreci geciken üniversitelerde sonuçlarda son durum merak ediliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından asil olarak kazanan adaylar belgelerini teslim ederek çalışmaya başlayabilecek. İŞKUR Gençlik Programı kazananlaırndan kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, hizmet dökümü vb. belgeler talep ediliyor. Süre içerisinde evrak teslimi yapmayan veya gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler…

HABERİN ÖZETİ

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular tamamlanmış olup, birçok üniversitenin sonuçları ilan edilmiş, bazı üniversitelerin sonuçlarının ise akademik takvimdeki gecikmeler nedeniyle henüz açıklanmadığı belirtilmiştir.
Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından asil olarak kazanan adaylar belgelerini teslim ederek çalışmaya başlayabilecek.
İŞKUR Gençlik Programı kazananlarından kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, hizmet dökümü gibi belgeler talep ediliyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Üniversitesi gibi birçok üniversitenin sonuçları ilan edildi.
Sonuçları henüz açıklanmayan üniversiteler arasında Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi bulunuyor.
Her üniversitenin kendi resmi web sitesi üzerinden sonuçlar ilan ediliyor ve toplu bir sorgulama ekranı bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANAN ÜNİVERSİTELER

Her üniversitenin akademik takvimi doğrultusunda İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi gerçekleştiriliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, , , , Çukurova Üniversitesi, Çankırı Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi gibi üniversitelerin sonuçları ilan edildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları için toplu bir sorgulama ekranı bulunmuyor. İsim listesi şeklinde yayımlanan sonuçlar, her üniversitenin kendi resmi web sitesi üzerinden ilan ediliyor. Örneğin Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapan öğrenciler, üniversitenin kendi web adresi üzerinden yayımlanan asil/yedek listeleri takip ederek sonuçlara doğrudan ulaşabilir. İŞKUR Gençlik Programı listesinde adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alıyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANMAYAN ÜNİVERSİTELER

İŞKUR Gençlik Programı kura takvimleri farklılık gösterdiğinden bazı üniversiteler henüz listeleri yayımlamadı. Sonuçları henüz paylaşılmayan üniversiteler şu şekilde;

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları ilan edildikten sonra adayların gerekli evrakları, üniversitelere teslim etmesi gerekiyor. Asıl adaylardan talep edilen belgeler arasında kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, aynı hane yaşayan kişi belges, aynı hanede ikamet edenlerin hizmet dökümleri, aynı hanede çalışanları gelir durumunu gösteren belgeler talep ediliyor. Bu belgeleri teslim etmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılıyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İTÜ, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi…
ETİKETLER
#Anadolu Üniversitesi
#ODTÜ
#Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
#Eğitim
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