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Eğitim
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:37

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İstanbul’da olumsuz hava koşulları bugün sabah erken saatlerden itibaren etkisini hissettirirken toplu taşıma araçları başta olmak üzere ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. 15 Ekim gecesinde yağışın sürmesi beklenirken öğrenciler, öğretmenler ve aileler okulların durumuna odaklandı. AKOM’dan yapılan değerlendirmelerde kent genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiği duyurulurken yağışların yarın öğlen saatlerine kadar etkili olabileceği ifade edildi. Rüzgarın saatteki hızının 50 ila 80 kilometre hızına ulaşabileceği tahmin edilirken yağışların yanı sıra su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar olabileceği yönünde uyarı geldi. Peki 15 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe günü ders var mı, yok mu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:37

’un değerlendirmelerine göre başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.  Etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Normal şartlarda olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına o ilin valiliği karar veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşullarını takip ederken 'nden yapılacak son dakika açıklama merakla bekleniyor. Özellikle İlkokul 1,2,3,4. sınıf ile ortoakul 5,6,7. sınıfta eğitim alan çocuğu bulunan aileler açıklamaya kilitlendi. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim perşembe okul var mı? İşte, olumsuz hava koşulları sebebiyle son yaşanan gelişmelerin detaylar...

 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen soğuk hava ve yağışlı sistemler nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor, ancak henüz resmi bir karar bulunmuyor.
AKOM'un değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler ülkenin tamamına yakınında etkili olacak.
İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.
Olumsuz hava koşullarının 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?


İSTANBUL’DA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiğini duyuran bir açıklama yapılmadığı sürece okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması halinde eğitime ara verilmesinin kapsamı ve uygulanacağı bölgeler resmi duyuruyla netleşecek.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?

İSTANBUL’DA FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli fırtına ve beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre olumsuz hava koşullarının 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken kuvvetli yağışların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

AKOM’un hava durumu değerlendirmesine göre kuvvetli yağışların İstanbul’un bazı ilçelerinde daha etkili olması bekleniyor.

Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile yağış uyarısı yapılan ilçeler arasında yer alıyor.

Bu ilçelerde yaşayanların özellikle ani su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor. Ancak ilçelere yönelik yağış tahminleri, o bölgelerde okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin güncel karar için İstanbul Valiliği’nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir açıklama yapılması halinde öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin bilgiye resmi kanallardan ulaşabilecek.

 

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi oldu, ders var mı, yok mu?
ETİKETLER
#İstanbul
#Sağanak Yağış
#Akom
#İstanbul Valiliği
#15 Ekim Perşembe
#Eğitim
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