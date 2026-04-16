İçişleri Bakanlığı, iki ilde okul saldırılarının ardından 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Okul önlerinde emniyet personelleri görev yaparken söz konusu tedbirlerin, yapılacak değerlendirmenin ardından aralıksız sürdürebileceği ifade edildi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından eğitim sendikaları harekete geçti. Okullarda yapılan saldırıları kınayan sendikalara üye olan öğretmenler ise derslere girmedi. Bu gelişmenin ardından bazı okul yönetimleri velilere konuyla ilgili bilgilendirme mesajları gönderdi. Perşembe günü farklı illerde okullarda artan saldırılara yönelik etkinlikler düzenlendi ve ders işlenmedi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler ve aileler okulların durumuna odaklandı. Peki 17 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? Yarın okullar tatil mi oldu? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve son gelişmeler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 17 Nisan cuma okullar tatil mi oldu, hangi illerde tatil? Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı tüm okullarda güvenlik önlemlerini artırdı ve bazı sendikaların aldığı grev kararı nedeniyle ders işlemezken, sadece bu iki ilde okullar iki gün tatil edildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı, okul önlerinde emniyet personeli görev yapıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından eğitim sendikaları harekete geçerek grev kararı aldı ve üye öğretmenler derslere girmedi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullar, halk eğitim merkezleri, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evleri iki gün süreyle tatil edildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (17 NİSAN)

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan silahlı saldırının ardından okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Bu illerde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden halk eğitim merkezleri, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evleri iki gün kapalı olacak. Bu illerin dışında ise resmi olarak okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Okullarda ders işlenme durumu farklılık gösterirken aileler en sağlıklı bilgilere okul yönetimleri üzerinden ulaşabilirler.

OKULLAR TATİL Mİ OLDU, HANGİ İLLERDE TATİL?

İki ilde gerçekleşen silahlı saldırının ardından Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Mil Maarif Sen, Anadolu Eğitim Sen gibi sendikalar grev kararı aldı. Bu sendikalar üye olan öğretmenler okullarda ders işlemedi. Resmi olarak perşembe ve cuma günü Kahramanmaraş ile Şanlıurfa illerinde okullar tatil edildi.

OKULLARDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

İçişleri Bakanlığı talimatıyla İlkokul, ortaokul ve liselerde tüm illerde güvenlik seviyesi yükseltildi. Okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler yapılırken okul önlerinde emniyet personeli görev yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirilirken öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için takviyelerin yapılacağı öğrenildi.

İstanbul’da bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim yapılırken araç ve sürücü kontrolüyle beraber şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı.

