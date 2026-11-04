İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri hafta başından itibaren kesintisiz devam ediyor. Özellikle İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava trafiği olumsuz etkilerken sabah saatlerindeki şiddetli yağmur etkisini yitirmişti. Megakent İstanbul’da akşam saatlerinde ise yağmur yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Yalova, Kocaeli, Sakarya’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Peki yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da bugün (4 Kasım) akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın şiddetini artırması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi.

İstanbul Valiliği eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yaparken henüz resmi olarak açıklanan bir tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına yönelik tatil kararı o ilin yerel yönetimleri tarafından alınıyor.

5 KASIM İSTANBUL’DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER, ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

5 Kasım’da okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken tatil kararı alınması durumunda ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren anaokulları, kreşler de tatil olacak. Üniversiteler ise özerk yapıda olduğu için İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları kendi aldıkları kararları resmi internet sitesinden yayınlıyor.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Açıklamanın devamında rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.