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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:34

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da yağışlı hava bugün saat 16.00’dan sonra birçok ilçede etkili olurken kuzeyden gelen kuvvetli rüzgarın esmesiyle beraber İstanbul’da akşam saatlerinde yoğunluk artacak. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabilirken sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin yerel yönetimleri alıyor. Geçtiğimiz ekim ayında yağmur sebebiyle okulların tatil olması kararı alınmıştı. MGM’den yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi. Peki 5 Kasım İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İşte, son dakika İstanbul Valiliği açıklamaları…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:34

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri hafta başından itibaren kesintisiz devam ediyor. Özellikle ’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava trafiği olumsuz etkilerken sabah saatlerindeki şiddetli yağmur etkisini yitirmişti. Megakent İstanbul’da akşam saatlerinde ise yağmur yağışı bekleniyor. tarafından yapılan değerlendirmelerde çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Yalova, Kocaeli, Sakarya’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Peki yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da bugün (4 Kasım) akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın şiddetini artırması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda ’nden uyarı geldi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yaparken henüz resmi olarak açıklanan bir tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına yönelik tatil kararı o ilin yerel yönetimleri tarafından alınıyor.

5 KASIM İSTANBUL’DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER, ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

5 Kasım’da okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken tatil kararı alınması durumunda ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren anaokulları, kreşler de tatil olacak. Üniversiteler ise özerk yapıda olduğu için , Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları kendi aldıkları kararları resmi internet sitesinden yayınlıyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

Açıklamanın devamında rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım okullar, üniversiteler, anaokulu ve kreşler tatil mi oldu? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları

 

 

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#İstanbul
#meteoroloji
#milli eğitim bakanlığı
#meteoroloji genel müdürlüğü
#istanbul üniversitesi
#İstanbul Valiliği
#Eğitim
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