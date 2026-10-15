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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:58

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül son dakika okullarla ilgili alınan kararı canlı yayında açıkladı. 84 yılın en yüksek yağışını aldıklarını belirten İstanbul Valisi okulların 15 Ekim cuma günü tatil olduğunu duyurdu. İstanbul’da Metro istasyonlarını su basarken bazı ilçelerde ise yollarda çökme meydana geldi. 15 Ekim perşembe günü Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Yalova’da okulların tatil olması kararı alınmıştı. Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova gibi ilçelerde ise taitl kararı olup olmadığı merak ediliyor. MGM’den yapılan uyarıda vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? İstanbul 15 Ekim cuma okullar tatil mi? İşte, Vali Gül’ün yaptığı açıklama…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:58

Valiliği yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle çarşamba günü İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu cuma günü için alınan karar belli oldu.  Benzer şekilde İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında da eğitime ara verildiği duyuruldu. , , , gibi illerde de eğitime ara verilirken gözler haftanın son günü için alınacak karara çevrildi. AKOM’dan hava durumuyla ilgili uyarı gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hafta tahminini yayınladı. İstanbul’un yanı sıra birçok çevre ilde yağışlı havalar sürecek. İstanbul’da yaklaşık 20 milyon öğrenci cuma günü alınacak karara odaklandı. Peki 16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son dakika açıklamaları…
 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da kuvvetli yağışlar nedeniyle okulların cuma günü tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, 16 Ekim Cuma günü için henüz yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
İstanbul Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine dair yeni bir resmi açıklama bulunmuyor.
Mevcut bilgilere göre, yeni bir karar alınmadığı takdirde İstanbul'daki okullarda 16 Ekim Cuma günü dersler normal programında devam edecek.
İstanbul ile birlikte Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da 15 Ekim Perşembe günü okulların yüz yüze eğitim yapmayacağı açıklandı.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasakladı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

16 EKİM CUMA İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil oldu. İstanbul Valisi Davut Gül katıldığı canlı yayında cuma günü de eğitime ara verildiğini açıkladı. 

 

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

İSTANBUL’DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Mİ?

İstanbul’da okulların 15 ve 16 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca tatil edildi. 

Valiliğin duyurduğu eğitim arası 15 Ekim Perşembe günü olarak açıklanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül yeni yaptığı açıklamada 16 Ekim'in de tatil olduğunu ifade etti.  Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 19 Ekim Pazartesi kaldığı yerden devam edecek. 

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

16 EKİM SAKARYA, KOCAELİ, DÜZCE, YALOVA, ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ile birlikte 5 ilde de eğitme 1 gün ara verilmesine karar verildi. Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da 15 Ekim perşembe günü okulların yüz yüze eğitim yapmayacağı açıklandı. 16 Ekim cuma günü için ise henüz Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova ve Zonguldak için alınan karar açıklanmadı. 

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

OKUL TATİLİ CUMA GÜNÜNE UZATILACAK MI?

İstanbul’da yağış nedeniyle eğitime verilen aranın cuma günü de devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. 16 Ekim cuma günü İstanbul'da okullar tatil oldu. 

Kuvvetli yağışın perşembe günü Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası’nda ise öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. 

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

16 EKİM CUMA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul’daki üniversitelerde eğitim takvimi, üniversite yönetimlerinin aldığı kararlar doğrultusunda şekilleniyor.

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Türk-Alman Üniversitesi ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Diğer üniversitelerde 16 Ekim Cuma günü derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin güncel durumun, ilgili üniversitelerin resmî duyurularından takip edilmesi gerekiyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu, 15 Ekim okullar tatil mi? Yarın Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi?

İSTANBUL’DA MOTOSİKLET YASAĞI CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

Yasağın sona ereceği saate ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmazken uygulamanın ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu nedenle yasağın 16 Ekim Cuma günü devam edip etmeyeceği konusunda yetkililerin yapacağı yeni açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Kocaeli
#Sakarya
#zonguldak
#Düzce
#Eğitim
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