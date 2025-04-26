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 | Banu İriç

İstanbul’daki okullarda ilk ders değişti!

Deprem ve diğer afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul’daki tüm okullarda pazartesi günü ilk ders farklı işlenecek. Öğrencilere afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatılacak, “çök–kapan–tutun” gibi temel uygulamalar gösterilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu eğitimle afet bilincini hem çocuklarda hem de ailelerde güçlendirmeyi hedefliyor.

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İstanbul’daki okullarda ilk ders değişti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 18:16

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi” olarak işlenmesine karar verdi. Eğitimde, öğrencilere deprem başta olmak üzere çeşitli afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiği anlatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ders kapsamında “çök–kapan–tutun” hareketi uygulamalı olarak gösterilecek, afet ve acil durum çantasında bulunması gerekenler, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

İstanbul’daki okullarda ilk ders değişti!

YIL SONUNA KADAR EĞİTİMLER SÜRECEK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın bir eğitim meselesi olduğuna dikkat çekti. Yentür, “Meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu farkındalık çalışmasıyla çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacağız” dedi.

Yentür, afet bilincinin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacağını da belirtti. Yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 16 saatlik ‘Afet Farkındalığı Eğitimi’ modülüne dahil edileceğini açıkladı. Bu programla ailelerin de afetlere karşı bilgilenmesi amaçlanıyor.

Yentür, afet anlarında eğitim camiası olarak güçlü bir dayanışma sergilemenin önemine vurgu yaparak, “Afet gibi olağanüstü durumlarda tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#istanbul
#milli eğitim bakanı
#okullar
#Deprem Eğitimi
#Afet Farkındalığı
#Çök Kapan Tutun
#Afet Hazırlığı
#Eğitim
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