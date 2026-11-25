İlkokullarda Yetiştirme Programı'na ilişkin yeni düzenleme Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda beceri temelli eğitim anlayışıyla yeniden yapılandırılan İYEP, öğrencilerin temel öğrenme ihtiyaçlarının erken dönemde belirlenmesini ve eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor. Peki, İYEP hangi sınıfları kapsıyor, programa kimler katılabilecek?

İYEP YÖNERGESİ YAYIMLANDI

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi" yayımlandı.

Yeni yönergeyle İYEP'in uygulama çerçevesi, öğrenci belirleme ve değerlendirme süreçleri, programın uygulanmasına ilişkin esaslar ile ilgili kişi ve kurumların görev ve sorumlulukları belirlendi.

İYEP HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?

Yönerge kapsamında program, ilkokulların 2'nci ve 3'üncü sınıflarına devam eden öğrencileri kapsıyor. Buna göre;

2'nci sınıf öğrencileri: Türkçe dersi,

3'üncü sınıf öğrencileri: Türkçe ve matematik dersleri.

Program, ilgili derslerin öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen öğrenme çıktılarını önceki eğitim öğretim yıllarında çeşitli nedenlerle yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

İYEP'E KİMLER KATILABİLECEK?

İlkokullarda Yetiştirme Programı'na ihtiyaç duyan öğrenciler, öğrenim gördükleri okullarda belirlenen öğrenme eksiklikleri doğrultusunda programa dâhil edilebilecek. Program, özel eğitim tanısı olmayan ve belirlenen öğrenme çıktılarını yeterli düzeyde edinememiş öğrencilere yönelik yürütülecek.

Öğrencilerin programa katılımında öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinden elde edilen veriler esas alınacak.

İYEP'İN AMACI NE?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda beceri temelli eğitim anlayışıyla yeniden yapılandırılan İYEP, öğrencilerin Türkçe ve matematik alanlarındaki temel becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Programla öğrenme eksikliklerinin erken dönemde tespit edilerek giderilmesi, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim desteği sunulması hedefleniyor. Ayrıca ölçme ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda sağlanacak desteklerin yanı sıra rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.