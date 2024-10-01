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Karadeniz’de 2 kentte eğitime hava engeli: Valilik açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:17
Karadeniz’de 2 kentte eğitime hava engeli: Valilik açıkladı!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi. Bartın ve Zonguldak valiliklerinden konuyla ilgili açıklama geldi…

Zonguldak​ Valiliği, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü de eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Zonguldak il genelinde, oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim​ kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karadeniz’de 2 kentte eğitime hava engeli: Valilik açıkladı! - 1. Resim

BARTIN​'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bartın'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.  Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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