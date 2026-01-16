Karne tebrik kutlama mesajları! Çocuğa, kardeşe göndermek üzere karne sözleri ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bugün öğrenciler karnelerine ulaştı. Milyonlarca kişinin karnesini aldığı bu özel günde sevdiklerinize duygusal, kısa ve anlamlı karne günü mesajlarını sizler için derledik.

KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI

Bu karnede sadece notlar değil, emeğin ve sabrın var. Seninle gurur duyuyorum.

Her ders bir adım, her not bir deneyim. Güzel bir yol aldın, aferin.

Elinden geleni yaptığını biliyorum. Bu karne bunun en güzel kanıtı.

Başarın sadece sayılarda değil, gösterdiğin çabada saklı.

Kendinle gurur duymalısın, çünkü ben seninle gurur duyuyorum.

Öğrenmeye olan isteğin en büyük başarın. Karnen bunun aynası.

Emek verince karşılığı geliyor. Bugün onu görüyorsun.

Her dönem yeni bir hikâye, bu döneminki çok güzel yazılmış.

Notlar geçici, senin azmin kalıcı. Yolun açık olsun.

Bu karne senin emeğinin sessiz bir alkışı.

Kendini aşmaya devam ettiğin sürece her karne başarıdır.

Bugün dinlenmeyi hak ettin. Çünkü çok çalıştın.

Küçük adımların büyük sonuçlara dönüştüğünü gördük.

Öğrendiklerin seni sen yaptı. Karnen bunun bir yansıması.

KARNE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Karnen, sabrının ve emeğinin resmi gibi.

Gelişimini görmek çok güzel. Devamı da gelecek.

Bugün başarıyı kutlama günü. Çünkü hak ettin.

Sadece ders değil, sorumluluk da öğrendin. Bu çok kıymetli.

Elinden gelenin en iyisini yaptın. Daha fazlası beklenmezdi.

Karnen, attığın doğru adımların sonucu.

Çaban her satırda hissediliyor.

Öğrenmeye açık olduğun sürece yolun hep açık olur.

Bu dönem kendine inandığını gördük.

Başarı bazen sessiz gelir, ama çok güçlüdür.

Notlar değişir, senin azmin değişmez.

Kendinle gurur duyman gereken bir gün.

Bu karne bir son değil, güzel bir başlangıç.

Emeğinin karşılığını görmek çok yakıştı sana.

Bugün sadece karneni değil, çabanı da kutluyoruz.

Öğrendiklerin seni geleceğe hazırlıyor.

Sabırla çalıştın, karşılığını aldın.

Bu dönem kendini biraz daha tanıdın.

Karnen senin gelişim hikâyen.