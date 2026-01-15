Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati

Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın 1. dönem karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ise karne yerine "gelişim raporu" verilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürürlüğe giren gelişim raporunda öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesi düzenli olarak takip edilebilecek. Ayrıca öğrencinin güçlü yönlerinin desteklenmesi için gereken alanlar da daha sağlıklı olarak belirleniyor. Öğrenciler ve veliler tarafından ise yarın karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği merak ediliyor.

KARNELER YARIN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ocak 2026 Cuma günü 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karnelerini alacaklar. Karnelerin saat kaçta dağıtılacağı ise okul yönetimleri tarafından karar veriliyor. Bazı okul yönetimleri sabah erken saatlerde karneleri dağıtırken, bazıları ise öğlen saatlerinde dağıtmayı tercih ediyor. Veliler okul yönetimleri ile iletişim kurarak karnelerin saat kaçta dağıtılacağına dair net bilgiyi alabilirler.

1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLECEK Mİ?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilkokul 1. ve 2. sınıflarda bu dönem karne verilmeyecek. Karne yerine öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesine imkan sağlayan gelişim raporu verilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 16 gün tatil yapacaklar. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde ise sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecekler.