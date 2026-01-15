Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati

Karneler 16 Ocak Cuma ne zaman, saat kaçta verileceği öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 18 milyon öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karnelerini alacaklar. Öğrenciler karnelerin ardından ise hafta sonlarıyla birlikte 16 gün boyunca tatil yapacaklar. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda okuyan öğrencilere ise karne yerine gelişim raporu verilecek. Yarıyıl tatilinin başlamasına saatler kala öğrencileri karne heyecanı sardı. Öğrenciler ve veliler tarafından yarın karneler ne zaman, saat kaçta verileceği ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 15:35

Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın 1. dönem karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından 2025-2026 öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. tarafından açıklanan bilgilere göre kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ise yerine "gelişim raporu" verilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürürlüğe giren gelişim raporunda öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesi düzenli olarak takip edilebilecek. Ayrıca öğrencinin güçlü yönlerinin desteklenmesi için gereken alanlar da daha sağlıklı olarak belirleniyor. Öğrenciler ve veliler tarafından ise yarın karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği merak ediliyor.

Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati

KARNELER YARIN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ocak 2026 Cuma günü 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karnelerini alacaklar. Karnelerin saat kaçta dağıtılacağı ise okul yönetimleri tarafından karar veriliyor. Bazı okul yönetimleri sabah erken saatlerde karneleri dağıtırken, bazıları ise öğlen saatlerinde dağıtmayı tercih ediyor. Veliler okul yönetimleri ile iletişim kurarak karnelerin saat kaçta dağıtılacağına dair net bilgiyi alabilirler.

Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati

1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLECEK Mİ?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilkokul 1. ve 2. sınıflarda bu dönem karne verilmeyecek. Karne yerine öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesine imkan sağlayan gelişim raporu verilecek.

Karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım saati

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 16 gün tatil yapacaklar. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde ise sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecekler.

ETİKETLER
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#türkiye yüzyılı maarif modeli
#karne
#Gelişim Raporu
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.