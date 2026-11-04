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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:44

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? Öğrenci ve veliler son dakika valilik açıklamasını takip ediyor. Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışların ardından eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. 5 Kasım 2026 perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli yağışların ardından veliler ve öğrenciler okulların durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısının ardından okullardaki eğitim durumu ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki 5 Kasım Perşembe günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım okullarda ders işlenecek mi?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:44

, , ve 'de 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 'nün  kuvvetli yağış uyarılarının ardından bu illerdeki okullarda ders işlenecek mi? sorusu gündeme geldi. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler okul tatili konusunda yapılacak resmi duyuruları takip ediyor. Peki Kocaeli Valiliği, Sakarya Valiliği, Düzce Valiliği, Yalova Valiliği açıklama yaptı mı? 5 Kasım Perşembe günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım okullarda ders işlenecek mi? 

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA ve DÜZCE  HAVA DURUMU

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

Kocaeli'de 4 Kasım Çarşamba günü başlayacak yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 4-9 Kasım tarihleri arasında kentte en düşük sıcaklık 7 dereceye kadar gerileyecek. Yağışların kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, bölgenin doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar sürmesi beklenirken Kocaeli Valiliği, vatandaşlara güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

 

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

Sakarya'da 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar, 5 Kasım Perşembe günü saat 06.00'ya kadar aralıklarla devam edecek. Yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

Düzce'de 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları düşerek önümüzdeki hafta ortasına kadar normallerin altında kalacak. Düzce Valiliğinin paylaştığı bilgilendirmede, 4-9 Kasım tarihleri arasında en düşük sıcaklığın 6 derece olacağı belirtildi. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde don ve buzlanma, iç kesimlerde ise zirai don riski bulunuyor. Uyarının 3 Kasım saat 18.00'de başlayarak 10 Kasım saat 09.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

 

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de okullar tatil mi? 5 Kasım Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

Yalova'da 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Uyarı 4 Kasım saat 03.00'te başlayıp 5 Kasım saat 06.00'ya kadar sürecek. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA ve DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ? 

5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği,  etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte yerel ölçekte kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği, ani sel ve su baskını gibi risklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Sakarya, Kocaeli, Yalova  ve Düze resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin resmi bir karar henüz bulunmuyor. 5 Kasım Perşembe günü için bu iller genelinde okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil.

ETİKETLER
#Kocaeli
#yalova
#Sakarya
#Düzce
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Eğitim
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