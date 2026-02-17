Menü Kapat
12°
Eğitim
Kontenjanı azaltılan bölümler belli oldu açıklama geldi! Üniversite kontenjanı azaltılan tüm bölümler listesi

Devlet üniversitelerindeki bazı bölümlerde kontenjanların azaltılması gündeme geldi. Devlet üniversitelerindeki kontenjan daraltma uygulamasının bu yıl itibarıyla vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağı belirtilirken; kontenjan azaltma uygulamasının devam edeceği bilgisi de belirtildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Ersin Özvar, kontenjan azaltma uygulamasının yalnızca istihdam planlamasına değil, öğrencilerin yönelim ve beklentilerine göre de alındığını açıkladı. 2023-2025 döneminde toplam kontenjan 1 milyon 90 bin 14'ten 843 bin 547'ye düşürüldü toplamda ise 246 bin 467 kontenjan azaltıldı. Peki, üniversite kontenjanları azaltılan bölümler hangileri hangi bölümlerde öğrenci sayısı azaltılacak? İşte kontenjanı azaltılacak bölümlerin listesi…

Yükseköğretim alanında yapılan son düzenlemeyle birlikte, birçok programının kontenjanlarında daralmaya gidileceği açıklandı. Başkanı Prof. Dr. Ersin Özvar, kontenjan azaltma kararının öğrencilerin beklenti ve yönelimleri dikkate alınarak verildiğini dile getirdi. Bu kapsamda 2023-2025 döneminde toplam üniversite kontenjanı 1 milyon 90 bin 14'ten 843 bin 547'ye geriledi. Yani toplamda 246 bin 467 kişilik kontenjan azaltıldı. Kontenjanlarda gerçekleşen düşüş yüzde 23 olarak tespit edildi. Bu kontenjanların 107 bin 552'si ise ikinci öğretim kontenjanı. Kontenjan daraltma kapsamında 2023-2025 döneminde toplamda 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları daraltıldı. Kontenjan sayısı bu lisans programlarında toplamda 117 bin 606 azaldı.

KONTENJANI AZALTILAN BÖLÜM TAM LİSTESİ

YÖK tarafından yapılan son açıklamaya göre, kontenjanlarda daralmaya gidilecek programlar öncelikle işgücü piyasasında daha karşılığı zayıf olan önlisans programları ve bazı lisans bölümleri olacak. Öte yandan YÖK, önümüzdeki beş yıl içerisinde açıköğretim oranın toplam kontenjanın yüzde 30'un altına düşürülmesini hedefliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Ersin Özvar, devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanların değişen oranlarda düşürüleceğini belirtirken, özellikle şu bölümlere dikkat çekti:

  • Hukuk
  • Psikoloji
  • Eczacılık
  • Diş hekimliği
  • Mimarlık
Öte yandan Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanları 12 bin 15'ten 3 bin 680'e düşürüldü, Tarih kontenjanları 10 bin 658'den 3 bin 646'ya çekildi. Eğitim fakültesi programları arasında, fen bilgisi öğretmenliği kontenjanı 2 bin 864'ten bin 219'a düşürüldü ve kontenjanı en fazla azalan program bu program oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği kontenjanları da 4 bin 18'den 2 bin 698'e geriledi, ayrıca İngilizce öğretmenliği 5 bin 60'tan 3 bin 437'ye, beden eğitimi kontenjanı 3 bin 697'den 2 bin 560'a, okul öncesi öğretmenliği 5 bin 152'den 3 bin 476'ya, rehberlik ve psikolojik danışmanlık kontenjanı 5 bin 741'den 3 bin 498'e düşürüldü. Hukuk fakültesi kontenjanlarındaki daraltma 4 bin 955, vakıf üniversitelerinde ise 537 olarak gerçekleşti. Eczacılık programında kontenjan yine 4 bin 512'den 3 bin 416'ya düştü

ÜNİVERSİTE KAPANAN BÖLÜM VAR MI KONTENJANLAR NEDEN AZALTILDI?

YÖK Başkanı Özvar, kontenjan daraltılmasına ilişkin kararların yalnızca istihdam planlamasına dayanmadığını, aynı zamanda bu kararların arkasında öğrencilerin beklentilerinin, yönelimlerinin ve gelecek planlamalarının da bulunduğunu ifade etti. İstihdamla alakası kalmayan programlarda ısrar etmenin sadece kaynak israfı olduğunu belirten YÖK Başkanı, sadece mali kaynak değil, insan kaynağı israfının da önüne geçmek için kontenjan azaltma uygulamasının yürütüldüğünü dile getirdi. Bölümlerde kapanma gibi bir duruma ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

