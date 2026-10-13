KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi belli oldu! KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS ön lisans oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için aldıkları puanları öğrenmek üzere sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih de yer aldı. Lisans sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ön lisans adaylarının gözü ekim ayının sonuna çevrildi.

KPSS 2026 ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. 4 Ekim’de yapılan sınavın ardından adaylar, belirlenen tarihte sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınavdan aldıkları puanları görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM’nin duyuruları ve kamu personeli alımlarına ilişkin ilanlar da adaylar tarafından takip edilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sonuç belgesinde adayların sınav puanları yer alacak. Adayların, puanlarını kontrol ederken ÖSYM tarafından yayımlanan resmi açıklamaları esas alması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS ön lisans sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir sınav yapılamaması durumunda mevcut sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyacak.

Adayların tercih ve yerleştirme süreçlerinde puan geçerliliğinin yanı sıra başvuracakları kadrolar için belirlenen özel şartları da dikkate alması gerekiyor.