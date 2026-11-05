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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:04

KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı? KPSS lisans sıralamalarının açıklanmasının ardından gözler önlisans branş sıralamalarına çevrildi. Adayların sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı sıralamasını gösteren branş sıralamasının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:04

önlisans sınava giren adaylar branş sıralamalarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KPSS lisan branş sıralamalarının açıklanmasının ardından gözler önlisans branş sıralamalarına çevrildi. tarafından açıklanan ve yerleştirmede etkisi olmyan sıralama yalnızca adayları bilgilendirme amacı ile erişime açılıyor. Peki KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı...

KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 

KPSS önlisans branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından önlisans branş sıralamalarının da yakın zamanda erişime açılması bekleniyor. 

KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

2026 branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2024 yılında 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın sonuçları 20 Eylül'de açıklanmış; branş bazında sıralamalar ise 30 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama listesinin önümüzdeki haftalar içerisinde paylaşılması bekleniyor.

KPSS 2026 önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR? 

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#kpss ön lisans
#Kpss 2026
#Branş Sıralaması
#Eğitim
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