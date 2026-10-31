TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:48

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, P93 puanıyla atanabilecekleri kadroları ve geçmiş dönem taban puanlarını araştırmaya başladı. Düz memurluk, teknikerlik ve destek personeli gibi kadrolara yerleşmek isteyenler, tercih döneminde kurumların açıkladığı şartları ve puanları dikkate alacak. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS B Grubu P93 kadroları hangileri?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:48

Ön Lisans puanları 2026 yılında kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanla hangi kurumlara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. tarafından açıklanan sonuçlar, tercih sürecinin ilk adımını oluşturuyor. KPSS Ön Lisans puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tercih yapabilmesi için ilgili kadroların özel şartlarını karşılaması gerekiyor. Atama puanları ise kadro sayısı, başvuran adayların puanları ve tercih yoğunluğuna göre değişebiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS B Grubu P93 kadroları hangileri?

HABERİN ÖZETİ

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
KPSS Ön Lisans atama puanları ve bu puanlarla 2026 yılında kamu personeli olma yolları hakkında bilgiler verilmektedir.
KPSS Ön Lisans puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, ilgili kadroların özel şartlarını karşılamalıdır.
Atama puanları, kadro sayısı, başvuran adayların puanları ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir.
50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla atanma durumu, tercih edilen kadroya ve başvuran adayların puanlarına bağlıdır.
KPSS Ön Lisans sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS B Grubu kadroları, ilgili mevzuat kapsamında kamu kurumlarında ilk defa atanılacak diğer memuriyet ve personel pozisyonlarını içerir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ŞOK 31 Ekim aktüel ürünler afişi 2026! Buharlı temizlik makinesi, tiftik temizleyici, epilasyon aleti seti ve düzleştirici tarak geliyor

 

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR? 

KPSS Ön Lisans puanıyla yerleşilebilecek kadrolar, ilgili dönemde yayımlanan tercih kılavuzuna göre belirleniyor. Adayların aldıkları puanın yanı sıra mezun oldukları bölüm, kadronun nitelik kodları ve diğer başvuru koşulları da değerlendirmede etkili oluyor.

Önceki yerleştirmelerde düz memur, tekniker, sağlık teknikeri, bilgisayar işletmeni, destek personeli, aşçı ve dava takip memuru gibi farklı kadrolar için alım yapıldı. Ancak bu kadroların tamamı her tercih döneminde açılmıyor.

50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla atanma durumu, tercih edilen kadroya ve o kadroya başvuran adayların puanlarına bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle belirli bir puanla kesin olarak atanılabileceğini söylemek mümkün değil. Geçmiş yerleştirmelerin taban puanları, adaylara tercihlerini değerlendirirken fikir verebilir.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN 

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS ÖN LİSASN ATAMA PUANLARI NASIL SORGULANIR? 

Önceki dönemlerdeki yerleştirme puanlarını incelemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçları ve tercih kılavuzlarından yararlanabilir. Kurumların hangi puanlarla personel aldığını değerlendirirken kadro unvanının yanı sıra mezuniyet şartları ve nitelik kodlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde oluşan taban puanlar, sonraki yerleştirmelerde aynı puanların oluşacağını garanti etmiyor. Yeni alımlarda kadro sayısı ve adayların tercihleri değişebildiği için her yerleştirme döneminin sonuçları ayrı değerlendirilmeli.

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, ilgili sınavın kılavuzunda belirtilen esaslara göre belirleniyor. Kaynak metinde yer alan genel düzenlemeye göre sonuçlar, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerli kabul ediliyor. Yeni sınav yapılamaması durumunda geçerlilik süresinin bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzaması öngörülüyor.

Adayların tercih yapmadan önce kendi sınav dönemlerine ilişkin ÖSYM duyurularını ve tercih kılavuzunu kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR? 

KPSS kapsamında kamu görevlerine ilk defa atanacak adaylar için kadrolar A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılıyor.

A Grubu kadrolar, ağırlıklı olarak uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı gibi özel yarışma sınavı ve yetiştirme süreçleriyle personel alınan meslekleri kapsıyor.

B Grubu kadrolar ise ilgili mevzuat kapsamında kamu kurumlarında ilk defa atanılacak diğer memuriyet ve personel pozisyonlarını içeriyor. Ön lisans mezunlarının P93 puan türüyle başvurabildiği kadrolar, yayımlanan tercih kılavuzunda belirtiliyor.

Düz memur, tekniker, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi unvanlar, ilgili alımın koşullarına bağlı olarak B Grubu kapsamında değerlendirilebiliyor.

KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır?

KPSS B GRUBU YERLEŞTİRME VE ATAMA NASIL YAPILIR? 

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde adayların KPSS puanları, tercihleri ve kadro sayıları dikkate alınıyor. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları karşılaması gerekiyor.

Yerleştirmede eşit puan alınması durumunda mezuniyet tarihi ve yaş gibi ölçütler, ilgili kılavuzda belirtilen sıraya göre uygulanıyor. Yerleştirme sonuçları adaylara elektronik ortamda duyuruluyor.

Merkezi yerleştirmeyle bir kadroya yerleşen adayların atama işlemlerinde, ilgili kurumun belirlediği şartları ve belge teslim sürelerini karşılaması gerekiyor. Gerekli koşulları sağlamayan adayların atamaları gerçekleştirilmeyebiliyor.

ETİKETLER
#ÖSYM
#Atama
#KPSS
#ön lisans
#Kamu Personeli
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.