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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:11

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez branş bazında sıralamalara çevrildi. Puanlarını öğrenen memur adayları, mezun oldukları bölüme göre Türkiye genelindeki sıralamalarını görmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:11

2026 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez branş bazında sıralamalar yer aldı. Puanlarını öğrenen adaylar, mezun oldukları bölümde Türkiye genelinde kaçıncı sırada olduklarını görebilmek için ekranını takip ediyor. Özellikle atama sürecinde kendi alanındaki rekabeti değerlendirmek isteyen adaylar branş bazında sıralamanın ne zaman açıklanacağını merak ediyor.  Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?
 

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR BELLİ OLDU MU?

tarafından 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuç ekranından aldıkları puanları ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor. Ancak branş bazında sıralama bilgileri sonuç belgesinden ayrı olarak adayların erişimine açılıyor.

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından henüz erişime açılıp açılmadığı, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak güncellemeyle netleşecek. Adayların kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını görebilmeleri için ÖSYM’nin ilgili verileri değerlendirmesi ve branş sıralaması ekranını aktif hale getirmesi gerekiyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS branş bazında sıralamanın açıklanacağı tarih için ÖSYM tarafından resmi bir takvim paylaşılmadı. Branş sıralaması, sınav sonuçlarının açıklanmasından farklı bir işlem olarak adayların mezuniyet alanlarına göre oluşturuluyor.

Bu nedenle 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından branş bazında sıralamaların da önümüzdeki günlerde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kesin tarih ise ÖSYM’nin yapacağı duyuruyla belli olacak.

Adayların sıralamalarını kontrol etmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi’ni takip etmeleri gerekiyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayın KPSS’den aldığı puanın yanı sıra mezuniyet alanındaki diğer adaylar arasındaki yerini gösteriyor. Bu nedenle özellikle aynı bölümden mezun olan ve kamu personeli olarak atanmayı hedefleyen adaylar açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Örneğin hemşirelik, mühendislik, öğretmenlik veya farklı lisans programlarından mezun olan adaylar, kendi alanlarındaki adaylar arasında kaçıncı sırada olduklarını branş bazında sıralama ekranından görebiliyor.

Ancak branş sıralaması doğrudan atama garantisi anlamına gelmiyor. Atama sürecinde ilgili kadronun nitelikleri, kontenjan sayısı, puan türü ve tercih sonuçları gibi farklı unsurlar da belirleyici oluyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM AİS KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından erişime açıldığında adaylar bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

Sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM AİS ekranına giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS Lisans sınavına ait branş bazında sıralama bölümünü kontrol etmesi gerekiyor.

Branş sıralaması ekranı açıldığında adayın ÖSYM sisteminde bulunan mezuniyet bilgileri doğrultusunda kendi alanındaki sıralaması görüntülenebilecek.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması belli oldu mu?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMADA ÖNEMLİ Mİ?

KPSS branş sıralaması, adayların kendi alanlarındaki rekabet durumunu görmesi açısından önemli. Ancak yalnızca branş sıralamasına bakarak hangi kadroya atanılacağının kesin şekilde belirlenmesi mümkün değil.

Atama döneminde açılan kadroların kontenjanları, adayların puanları, tercihleri ve ilgili kadro için aranan şartlar da sonucu etkiliyor. Bu nedenle adayların branş sıralamalarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunda yer alan kadroları ve önceki atama taban puanlarını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

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#ÖSYM
#KPSS lisans
#Ösym Aİs
#Branş Bazında Sıralama
#2026 Kpss
#Eğitim
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