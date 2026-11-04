2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların beklediği branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, mezun oldukları eğitim alanında kaçıncı sırada yer aldıklarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır, hangi ekrandan görüntülenir?

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HABERİN ÖZETİ KPSS branş sıralaması 2026! KPSS branş sıralaması ile tercih yapılır mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralama bilgilerini erişime açtı. Adaylar, mezun oldukları eğitim alanında kaçıncı sırada yer aldıklarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek. Branş bazında sıralamalar, adayların aynı puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını değerlendirmelerine yönelik hazırlanmıştır. Sorgulama için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Branş sıralamaları bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup, yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Adayların görüntülediği bilgilerin belge niteliği taşımadığı ÖSYM tarafından belirtilmiştir.

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Kurumun yaptığı duyuruya göre adayların sınav sonuçlarına göre hazırlanan branş sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) açıklandı.

Adaylar, mezun oldukları eğitim alanına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS sistemine giriş yapılması gerekiyor.

Branş bazında sıralamalar, adayların aynı puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını değerlendirebilmelerine yönelik hazırlanıyor.

2026 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamaları için tıklayın

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS branş sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adayların izlemesi gereken yol şöyle:

ÖSYM AİS’in ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak sisteme girin.

Dilerseniz e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapın.

İlgili sınav ve branş bazında sıralama ekranını açın.

Eğitim alanınıza göre oluşturulan sıralamanızı görüntüleyin.

Adayların ekranda görüntüledikleri bilgilerin belge niteliği taşımadığı da ÖSYM tarafından hatırlatıldı.

BRANŞ SIRALAMASI İLE TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM’nin duyurusunda branş bazında sıralama hizmetinin bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi. Sıralamalar, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirildi.