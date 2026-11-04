KPSS branş sıralaması 2026! KPSS branş sıralaması ile tercih yapılır mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

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İstanbul
2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların beklediği branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, mezun oldukları eğitim alanında kaçıncı sırada yer aldıklarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır, hangi ekrandan görüntülenir?
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Kurumun yaptığı duyuruya göre adayların sınav sonuçlarına göre hazırlanan branş sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) açıklandı.
Adaylar, mezun oldukları eğitim alanına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS sistemine giriş yapılması gerekiyor.
Branş bazında sıralamalar, adayların aynı puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını değerlendirebilmelerine yönelik hazırlanıyor.
2026 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamaları için tıklayın
2026 KPSS branş sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adayların izlemesi gereken yol şöyle:
Adayların ekranda görüntüledikleri bilgilerin belge niteliği taşımadığı da ÖSYM tarafından hatırlatıldı.
ÖSYM’nin duyurusunda branş bazında sıralama hizmetinin bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi. Sıralamalar, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirildi.