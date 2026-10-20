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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:00

KPSS branş sıralaması 2026 listesi: ÖSYM Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS branş sıralaması 2026 için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce aday lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından branş bazlı sıralamalara odaklandı. KPSS sıralamaları sınava katılan tüm adaylar arasındaki başarı durumunu ifade ederken branş bazlı sıralama ise adayın kendi mezun olduğu alanda eğitim alan ve programdaki diğer adaylara kıyasla atanma durumlarına yönelik bilgi veriyor. KPSS branş sıralamalarıyla beraber adayların hem genel kültür-genel yetenek, ÖABT ve eğitim bilimleri net sıralamaları görüntülenebiliyor. Peki KPSS branş sıralaması 2026-2027 açıklandı mı? İşte, KPSS branş sıralaması görüntüleme ekranı…

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Editor
 Fuat İğci
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KPSS branş sıralaması 2026 listesi: ÖSYM Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:00

lisans sınavı sonuçları 7 Ekim’de açıklanırken adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarıyla yerleşebilecekleri kamu kurumlarını araştırmaya şimdiden başladı. Kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan kadrolar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne bildirilecek. tarafından KPSS merkezi atama tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercihler toplanacak. Adaylar tercihlerini hem sınavdan elde ettikleri puanla hem de branş bazlı sıralamalarına göre yapacak. Her yıl yapılan yerleştirmelerde atama puanları farklılık gösterirken en sağlıklı sonuçlar branş bazlı sıralamayla belli oluyor. KPSS branş bazlı sıralamalar osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor. Peki KPSS lisans branş sıralamaları 2026 açıklandı mı? İşte, adım adım KPSS lisans branş sıralaması sorgulama yöntemi…

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS eğitim bilimleri, alan bilgisi, genel kültür-genel yetenek sınavı sonuçları 7 Ekim’de ilan edildi. ÖSYM tarafından genellikle merkezi sınav sonuçları ilan edildikten yaklaşık 2 hafta içerisinde branş bazlı sıralamalar resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. KPSS lisans branş bazlı sıralamaların en geç Ekim ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM’den resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KPSS branş sıralaması 2026 listesi: ÖSYM Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS LİSANS BRANŞ BAZLI SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM tarafından “KPSS lisans branş bazlı sıralamalar açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sisteme giriş yapacak. Ardından ise sol tarafta bulunan menüde “Başvurularım” kısmına tıklayan adaylar açılan ekranda 2026 KPSS lisans sınavını seçerek üst menüde bulunan "Branş Bazında Sıralama “ ifadesini seçerek sıralamalarını görüntüleyebilirler.

KPSS branş sıralaması 2026 listesi: ÖSYM Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS 2026/2 merkez atama tercihleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. KPSS merkezi atama kılavuzunda alım yapılacak kadrolar, özel ve genel şartlar ve diğer detaylar yer alacak. Adaylar belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra adayların göreve başlayacağı tarihler netlik kazanacak.

KPSS branş sıralaması 2026 listesi: ÖSYM Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

 

ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#kamu kurumları
#T.c. Kimlik
#Aday İşlemleri Sistemi
#Eğitim
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