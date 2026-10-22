KPSS DHBT sınav yerleri 2026 sorgulama ekranı osym.gov.tr! ÖSYM KPSS DHBT sınav giriş belgesi açıklandı mı?

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İstanbul
KPSS DHBT sınav yerleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından sınava başvurularda sınav merkezi tercihi yapan adaylar, sınava girecekleri okulları öğrenmek istiyor. KPSS sınav giriş belgesinin üzerinde sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. KPSS DHBT sınav yerleri, osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber görüntülenebilecek. KPSS DHBT sınav giriş belgesinde yer alan okullarda öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce hazır olması tavsiye ediliyor. Sınava geç kalan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki KPSS DHBT sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte, KPSS DHBT sınavı son dakika açıklamaları…
2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) genellikle sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün öncesinde erişime açıyor. Bu sebeple belgelerin bugün adayların erişimine açılması bekleniyor.
Adaylar sınav giriş belgelerine erişim sağladıktan sonra sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine de erişebilecekler.
2026 KPSS DHBT sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.
1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak olan KPSS DHBT için adayların saat 10.00'dan önce sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekli. Saat 10.00'dan sonra binaya kesinlikle hiç kimse alınmayacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak.