Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Din hizmetleri alanında kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar kendi performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih bekleniyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların belirtilen tarihten önce erişime açılacağına ilişkin resmî bir açıklama ise henüz bulunmuyor. Adaylar, sonuç duyurusunun ardından ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav puanlarını görüntüleyebilecek. Elde edilen puanlar, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kadrolar için yayımlayacağı personel alım ilanlarında aranan diğer şartlarla birlikte değerlendirilecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sınava 1 Kasım'da katılan adaylar, belirtilen tarihte sonuç ekranından puanlarını öğrenebilecek.

DHBT sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı adayların gündeminde yer alıyor. Ancak ÖSYM tarafından sonuçların erken ilan edileceğine ilişkin henüz resmî bir duyuru paylaşılmadı.

Bu nedenle adayların 25 Kasım tarihini esas alması gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda da kurum tarafından ayrıca bir bilgilendirme yapılmış değil.

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NERDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından aşağıdaki adımları izleyerek puanlarını öğrenebilecek:

1. ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi sayfasına giriş yapılacak.

2. 2026 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı açılacak.

3. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ilgili alanlara girilecek.

4. Sınav sonucu ve puan bilgileri görüntülenecek.

DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DHBT PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS DHBT puanının hesaplanmasında adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ndeki performansları dikkate alınıyor.

Net hesaplamasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor. Elde edilen netler, sınavın değerlendirme yöntemi ve ilgili puan türünün ağırlıkları doğrultusunda hesaplamaya dahil ediliyor. Adaylar, sınav sonuç belgesinde kendi puanlarını ve ilgili değerlendirme bilgilerini görebilecek.

DHBT PUANI HANGİ KADROLARDA KULLANILACAK?

DHBT puanı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri alanındaki personel alımlarında kullanılabiliyor. Adayların başvurabileceği kadrolar; mezun oldukları eğitim düzeyine, öğrenim alanlarına ve yayımlanan personel alım ilanlarında belirtilen özel koşullara göre değişiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının personel alım duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların, ilgili ilanda belirtilen KPSS puan türünü, mezuniyet şartını ve diğer başvuru koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor.