2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 2026. Din hizmetleri alanında kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olarak görev almak isteyen adaylar sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

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HABERİN ÖZETİ KPSS DHBT sonuçları 2026! DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı... 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri alanında kamu personeli alımlarında kullanılacak ve ÖSYM tarafından açıklanacaktır. 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacaktır. Sonuçlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacaktır. DHBT puanı, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi kadrolar için yapılacak personel alımlarında kullanılacaktır. KPSS DHBT puanı hesaplanmasında Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ndeki netler dikkate alınmaktadır.

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları açıklandı.

1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden çok sayıda aday katıldı. Sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da erişime açıldı.

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

DHBT sonuçları, ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi⁠ adresi kullanılacak.

Adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılacak.

2026 KPSS DHBT sonuç ekranı açılacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.

Sınav sonucu ve puan bilgileri görüntülenecek.

DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DHBT PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS DHBT puanının hesaplanmasında adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ndeki performansları dikkate alınıyor.

Net hesaplamasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor. Elde edilen netler, ilgili KPSS puan türünün hesaplama yöntemi ve ağırlıkları doğrultusunda değerlendirmeye alınıyor.

Adaylar, sonuç belgesinde sınav puanlarını ve değerlendirme bilgilerini görüntüleyebilecek.

KPSS DHBT PUANI HANGİ KADROLARDA KULLANILACAK?

KPSS DHBT puanı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri alanında gerçekleştirdiği personel alımlarında kullanılabiliyor. Bu kapsamda imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticiliği kadroları için yapılacak alımlarda adayların eğitim düzeyleri ve ilgili ilanlarda belirtilen şartlar dikkate alınıyor.

DHBT sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını takip etmesi gerekiyor. Başvuru ve tercih sürecinde istenen KPSS puan türü, mezuniyet düzeyi ve diğer özel koşullar ilgili kılavuzlarda duyurulacak.