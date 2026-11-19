KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DHBT oturumunun sonuçlarına çevrildi. Din hizmetleri alanında çalışmak isteyen adaylar Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi oturumuna katıldılar. KPSS DHBT oturumuna katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarihi duyurdu. Peki KPSS DHBT ne zaman açıklanacak? İşte KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı!

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT sonuçları henüz açıklanmadı. Din hizmetleri alanında çalışmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen DHBT oturumu, 1 Kasım 2026'da gerçekleştirildi. ÖSYM'nin 2026 yılı için yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre DHBT oturumunun sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?

KPSS DHBT oturumunun sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

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