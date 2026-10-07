KPSS hemşirelik atama puanları 2026! Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü? İşte P3 puanına göre atama puanları

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik bölümü mezunlarının gündeminde bu kez atama puanları ve tercih edilebilecek kadrolar yer almaya başladı. KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik bölümü mezunlarının gündeminde bu kez atama puanları ve tercih edilebilecek kadrolar yer almaya başladı. Sonuçları öğrenen adaylar hemşirelik atamaları için kaç puan gerektiğini de araştırıyor. Adaylar puanlarını geçmiş dönem sonuçlarıyla karşılaştırmaya başladı. Peki hemşirelik KPSS atama puanı kaç? Hemşireler hangi KPSS puan türüyle atanıyor? İşte 2026 hemşirelik atama puanlarına ilişkin merak edilenler.

HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR?

Hemşirelik lisans mezunlarının kamu kurumlarına yönelik atamalarında KPSS Lisans P3 puan türü esas alınıyor. Adayların hemşire kadrolarını tercih edebilmesi için ilgili KPSS puanının yanı sıra tercih kılavuzunda belirtilen mezuniyet ve diğer şartları da taşıması gerekiyor.

HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI 2026

Hemşirelik atama puanları, alımın yapıldığı kuruma, kontenjan sayısına ve adayların tercih yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle hemşirelik için her atamada geçerli olan sabit bir taban puandan söz etmek mümkün değil.

ÖSYM’nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında lisans düzeyinde hemşire kadrosuna 2 aday yerleşti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki hemşire kadrosunda puanlar şu şekilde oluştu:

En düşük puan: 77,46668

En yüksek puan: 77,93687

Kontenjan: 2

Yerleşen aday sayısı: 2

Söz konusu puanlar yalnızca iki kişilik merkezi yerleştirme kadrosuna ait olduğu için hemşirelik mesleğinin genel atama taban puanı olarak değerlendirilmemeli.

KPSS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

HEMŞİRE ATAMASI İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Hemşirelik atamalarında gerekli puan, açılan kontenjana ve tercih dönemindeki rekabete göre değişiyor. Geniş kontenjanlı Sağlık Bakanlığı personel alımlarında taban puanların 70’li puanlara kadar gerilediği dönemler bulunurken, az sayıda kadro açılan merkezi yerleştirmelerde daha yüksek puanlarla atama yapılabiliyor.

Bu nedenle “hemşirelik ataması için kesin olarak şu kadar puan gerekir” şeklinde bir değerlendirme yapmak doğru değil. Adayların KPSS P3 puanlarının yanı sıra ilgili atamadaki kontenjan sayısını, tercih edilen kurumları ve adayların puan sıralamasını da dikkate alması gerekiyor.

HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hemşirelik atama puanları, tercihlerin tamamlanmasının ardından adayların puanlarına ve tercih sıralamalarına göre oluşuyor. Kontenjan sayısının yüksek olması taban puanın düşmesine, sınırlı sayıda kadro açılması ise daha yüksek puanlarla yerleştirme yapılmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle 2026 KPSS sonucunu öğrenen hemşirelik mezunlarının, yeni Sağlık Bakanlığı personel alımı ve merkezi yerleştirme kılavuzlarını takip ederek kendi puanlarını güncel kontenjanlarla karşılaştırmaları önem taşıyor