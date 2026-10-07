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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:30

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber P1, P2, P3 puan türlerinden elde edilen sonuçlar belli oldu. KPSS branş bazlı sıralama henüz erişime açılmazken adaylar ise sınavdan elde ettikleri puanlarla giriş yapabilecekleri kurumları araştırıyor. KPSS lisans sınav puanıyla beraber belediyeler, vakıflar, valilikler, demiryolları, bakanlıklar, sağlık kurumları ve diğer birçok kamu kurumu alım yapacak. Adaylar kurumları tercih yaparken puanlarının yanı sıra branş bazlı sıralamaları da dikkate alacak. KPSS 50, 55, 60, 65,70,75,80,85 puanla girilebilecek birçok kamu kurumu bulunurken adaylar ise tercih etmek istedikleri kurumların en son kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. Bazı kurumlar alım yaparken KPSS’de taban puan şartı ararken puanlar ise yıllara göre farklılık gösterebiliyor. Peki KPSS 51,52,53,54,55,56,57,58,59 ve 60 puanla nereye girebilirim? İşte, KPSS lisans tercihleri öncesinde alım puanları…

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Editor
 Fuat İğci
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KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:30

Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda farklı kadrolara her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda alım yapıyor. lisans puanıyla bilgisayar işletmeni, avukat, mühendis, kimyager, ambar memuru, şehir plancısı, uzman, istatistikçi, veteriner, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, büro personeli, hemşire, polis, sürveyan, denizcilik sörvey mühendisi ve diğer birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Alım yapılan kadrolar puan türlerine göre farklılık gösteriyor. , , , Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmet alanındaki kamu kurumları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve diğer birçok kurum alım yapıyor. Peki KPSS lisans  50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? İşte, KPSS lisans puanıyla alım yapan kurumlar…

KPSS LİSANS 50,55,60,65,70,75,80 VE 85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS’de atama yapılan yıla göre kurumların alım yaptığı puanlar farklılık gösteriyor. Adaylar daha önceki yıllarda kurumların ve meslek gruplarının yaptığı atama puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirebilirler. KPSS’de birçok kamu kurumu alım yaparken 70 puan şartı arıyor.

KPSS P1 puan türü daha fazla uzmanlık, denetim, kariyere yönelik kurumlara alım yaparken puan türü ise açılan ilanlara göre farklılık gösterecek. KPSS P2 puanıyla ise diyanet, uzman yardımcısı, idari yargı hakimliği gibi kadrolara başvuru yapılabilir.

KPSS P3 puanı ise en fazla alım yapılan puan türlerinden birisi olarak ön plana çıktı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü gibi kadrolara başvuru yapılabilir.

KPSS 2026 merkezi atamalarında son alım yapılan bazı bölümlerin puanları şu şekildeydi;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA İCRA MEMURU 1 1 0 89,84781

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA BÜRO PERSONELİ 70,43909

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA MÜHENDİS  86,26431

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA VETERİNER 1 1 0 82,42778

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 90,07868

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

KPSS ATAMA PUANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı


KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

KPSS P1 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

 

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#KPSS
#Adalet Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#PTT
#Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
#Eğitim
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