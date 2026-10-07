KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

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İstanbul
Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda farklı kadrolara her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda alım yapıyor. KPSS lisans puanıyla bilgisayar işletmeni, avukat, mühendis, kimyager, ambar memuru, şehir plancısı, uzman, istatistikçi, veteriner, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, büro personeli, hemşire, polis, sürveyan, denizcilik sörvey mühendisi ve diğer birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Alım yapılan kadrolar puan türlerine göre farklılık gösteriyor. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmet alanındaki kamu kurumları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve diğer birçok kurum alım yapıyor. Peki KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? İşte, KPSS lisans puanıyla alım yapan kurumlar…
KPSS’de atama yapılan yıla göre kurumların alım yaptığı puanlar farklılık gösteriyor. Adaylar daha önceki yıllarda kurumların ve meslek gruplarının yaptığı atama puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirebilirler. KPSS’de birçok kamu kurumu alım yaparken 70 puan şartı arıyor.
KPSS P1 puan türü daha fazla uzmanlık, denetim, kariyere yönelik kurumlara alım yaparken puan türü ise açılan ilanlara göre farklılık gösterecek. KPSS P2 puanıyla ise diyanet, uzman yardımcısı, idari yargı hakimliği gibi kadrolara başvuru yapılabilir.
KPSS P3 puanı ise en fazla alım yapılan puan türlerinden birisi olarak ön plana çıktı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü gibi kadrolara başvuru yapılabilir.
KPSS 2026 merkezi atamalarında son alım yapılan bazı bölümlerin puanları şu şekildeydi;
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA İCRA MEMURU 1 1 0 89,84781
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA BÜRO PERSONELİ 70,43909
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA MÜHENDİS 86,26431
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA VETERİNER 1 1 0 82,42778
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 90,07868
KPSS ATAMA PUANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.
Adalet Bakanlığı, Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlık mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu