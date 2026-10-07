KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS lisans atama puanı bu yıl kaç oldu?

Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda farklı kadrolara her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda alım yapıyor. KPSS lisans puanıyla bilgisayar işletmeni, avukat, mühendis, kimyager, ambar memuru, şehir plancısı, uzman, istatistikçi, veteriner, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, büro personeli, hemşire, polis, sürveyan, denizcilik sörvey mühendisi ve diğer birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Alım yapılan kadrolar puan türlerine göre farklılık gösteriyor. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmet alanındaki kamu kurumları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve diğer birçok kurum alım yapıyor. Peki KPSS lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? İşte, KPSS lisans puanıyla alım yapan kurumlar…

KPSS LİSANS 50,55,60,65,70,75,80 VE 85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS’de atama yapılan yıla göre kurumların alım yaptığı puanlar farklılık gösteriyor. Adaylar daha önceki yıllarda kurumların ve meslek gruplarının yaptığı atama puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirebilirler. KPSS’de birçok kamu kurumu alım yaparken 70 puan şartı arıyor.

KPSS P1 puan türü daha fazla uzmanlık, denetim, kariyere yönelik kurumlara alım yaparken puan türü ise açılan ilanlara göre farklılık gösterecek. KPSS P2 puanıyla ise diyanet, uzman yardımcısı, idari yargı hakimliği gibi kadrolara başvuru yapılabilir.

KPSS P3 puanı ise en fazla alım yapılan puan türlerinden birisi olarak ön plana çıktı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü gibi kadrolara başvuru yapılabilir.

KPSS 2026 merkezi atamalarında son alım yapılan bazı bölümlerin puanları şu şekildeydi;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA İCRA MEMURU 1 1 0 89,84781

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA BÜRO PERSONELİ 70,43909

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA MÜHENDİS 86,26431

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA VETERİNER 1 1 0 82,42778

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 90,07868

KPSS ATAMA PUANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı



KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P1 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu