KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı 2026? Branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Branş sıralaması tarihleri...

KPSS Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanır? sorusu sınava katılan adayların gündeminde. 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanması için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının Alan Bilgisi Oturumları 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınav maratonu sona erdikten sonra adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladı. 7 Ekim'de ilan edilen sonuçların ardından bu kez de branş sıralamalarının açıklanması bekleniyor. Branş sıralamalarının açıklamasıyla birlikte adaylar hem genel kültür-genel yetenek (P3) puan türüyle hem de eğitim bilimleri ve ÖABT sonuçlarına göre kendi alanlarındaki net sıralamalarını görebilecek. Peki KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 7 Ekim'de KPSS Lisans oturumunun sonuçlarını ilan etmiş olmasına rağmen henüz adayların kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını görüntüleyebileceği branş sıralamalarını duyurmadı. Branş sıralamaları ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru ile ilan edilecek.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş yılların sınav takvimlerine ve ÖSYM'nin işleyiş süreci göz önüne alındığında branş sıralamalarının ortalama bir hafta veya on gün içerisinde ilan ettiği söylenebilir. Ancak bu yıl beklenen branş sıralamaları hala duyurulmadı. Bu nedenle net bir sonuca varmak mümkün değil.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Lisans branş bazında sıralamalar, ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından adayların erişimine açılacak. Adaylar kendi branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden veya ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.