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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:13

KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı 2026? Branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Branş sıralaması tarihleri...

2026 KPSS Lisans branş sıralaması adaylar tarafından bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarını açıkladı. 7 Ekim'de açıklanan sonuçların ardından adayların gözleri branş sıralaması duyurusuna çevrildi. Alınan puanların kurum atamalarına etkisi, adayların kendi mezuniyet alanlarında elde ettikleri başarı sırasıyla doğrudan ilişkili. Sonuç belgelerini görüntüleyen adaylar asıl belirleyici olan branş sıralamaları için yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

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Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı 2026? Branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Branş sıralaması tarihleri...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:13

branş sıralamaları ne zaman açıklanır? sorusu sınava katılan adayların gündeminde. 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanması için gözler 'ye çevrildi. 6 Eylül'de oturumu gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının Oturumları 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınav maratonu sona erdikten sonra adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladı. 7 Ekim'de ilan edilen sonuçların ardından bu kez de branş sıralamalarının açıklanması bekleniyor. Branş sıralamalarının açıklamasıyla birlikte adaylar hem genel kültür-genel yetenek (P3) puan türüyle hem de eğitim bilimleri ve ÖABT sonuçlarına göre kendi alanlarındaki net sıralamalarını görebilecek. Peki KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı 2026? Branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Branş sıralaması tarihleri...

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 7 Ekim'de KPSS Lisans oturumunun sonuçlarını ilan etmiş olmasına rağmen henüz adayların kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını görüntüleyebileceği branş sıralamalarını duyurmadı. Branş sıralamaları ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru ile ilan edilecek.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş yılların sınav takvimlerine ve ÖSYM'nin işleyiş süreci göz önüne alındığında branş sıralamalarının ortalama bir hafta veya on gün içerisinde ilan ettiği söylenebilir. Ancak bu yıl beklenen branş sıralamaları hala duyurulmadı. Bu nedenle net bir sonuca varmak mümkün değil.

KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı mı 2026? Branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2026 KPSS Branş sıralaması tarihleri...

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Lisans branş bazında sıralamalar, ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından adayların erişimine açılacak. Adaylar kendi branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin (AİS) mobil uygulaması üzerinden veya ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. 

ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS lisans
#Alan Bilgisi
#Genel Yetenek-genel Kültür
#Aday İşlemleri Sistemi
#Eğitim
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