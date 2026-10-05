KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr! KPSS lisans sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

KPSS lisans sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Genel Kültür-Genel Yetenek ile Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi de yer alıyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM takvimine göre iki sınav grubunun sonuçları ayrı tarihlerde değil, aynı gün adayların erişimine sunulacak.

Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını ve sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar açıklandığında adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli olacak.

KPSS sonuç sorgulama ekranına ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takviminde KPSS Lisans sonuçları için 7 Ekim 2026 tarihi belirtilirken, sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin ayrıca bir saat bilgisi yer almıyor. Bu nedenle adayların sonuçların açıklanacağı gün ÖSYM’nin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAVINA KİMLER TEKRAR GİRECEK?

ÖSYM, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KPSS oturumuyla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından 392 aday için eş değer sınav yapılacağını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandığı belirtildi.

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda bazı adayların sınav binalarına zamanında ulaşamayacağı değerlendirildi. Bu kapsamda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 392 aday için eş değer sınav gerçekleştirilecek.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların puanları, sınav sonuç belgeleri ve ilgili diğer bilgiler ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntülenebilecek.