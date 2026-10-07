KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?

KPSS lisans taban puanları, tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda tercih kılavuzu hazırlıyor. Kılavuzda belediyelerin, bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının personel ihtiyacına yönelik alım yapılacak kadrolar yer alıyor. KPSS’de lisans puanıyla son olarak 2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşların pozisyonlarında atama yapıldı. Lisans pozisyonlarının yanı sıra aynı kılavuzda ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunları da tercih yaptı. KPSS lisans atama taban puanları ise yerleştirme sonuçlarıyla belli olmuştu. KPSS lisans puanıyla yapılan alımlarda bazı kurumların baraj şartı bulunurken gözler yeni alımlara çevrildi. Peki KPSS lisans taban atama puanları 2026 açıklandı mı? İşte, KPSS lisans atama taban puanları 2026…

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans atama taban puanları her atama döneminde farklılık gösteriyor. Alım yapılacak kurum, il ve branş bazlı sıralamalara göre taban puanları değişiyor. Adaylar bir önceki tercih döneminde yapılan yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih yapıyor. 2026/2 merkezi atama taban puanları şu şekildeydi;



