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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:59

KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?

KPSS lisans atama taban puanları listesi, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber memur adayları tarafından merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen onbinlerce aday bu yıl düzenlenen lisans sınavlarında ter döktü. KPSS lisans sınavında adayların P1, P2, P3 puan türünün yanı sıra A Grubu (her yıl) P10, P93, 94, P120, P121, P122, P123, P124 puanlarından elde ettikleri sonuçlar belli oldu. KPSS lisans taban puanları ise yıllara göre farklılık gösteriyor. Taban puan ilgili meslek grubunun en düşük alım yaptığı puanı ifade ederken tavan puan ise o kurumun en yüksek alım yaptığı puan anlamını taşıyor. KPSS lisans taban puanları alım yapan kurumun iline, pozisyona ve yıla göre değişiklik gösteriyor. Peki KPSS lisans atama taban puanları 2026 açıklandı mı? İşte, KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:59

lisans taban puanları, tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () her yıl kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda tercih kılavuzu hazırlıyor. Kılavuzda belediyelerin, bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının personel ihtiyacına yönelik alım yapılacak kadrolar yer alıyor. KPSS’de lisans puanıyla son olarak 2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşların pozisyonlarında atama yapıldı. Lisans pozisyonlarının yanı sıra aynı kılavuzda ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunları da tercih yaptı. KPSS lisans atama taban puanları ise yerleştirme sonuçlarıyla belli olmuştu. KPSS lisans puanıyla yapılan alımlarda bazı kurumların baraj şartı bulunurken gözler yeni alımlara çevrildi. Peki KPSS lisans taban atama puanları 2026 açıklandı mı? İşte, KPSS lisans atama taban puanları 2026…

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans atama taban puanları her atama döneminde farklılık gösteriyor. Alım yapılacak kurum, il ve branş bazlı sıralamalara göre taban puanları değişiyor. Adaylar bir önceki tercih döneminde yapılan yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih yapıyor. 2026/2 merkezi atama taban puanları şu şekildeydi;

KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?
KPSS lisans taban puanları ve atama puanları listesi 2026! Hangi kamu kurumu bu yıl kaç memur alımı yapacak?


 

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ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#belediyeler
#kamu kurumları
#Bakanlıklar
#Merkezi Atama
#Atama Puanları
#Lisans Puanları
#Eğitim
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