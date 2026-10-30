KPSS Ön Lisans atama puanları 2026 yılında kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanla hangi kurumlara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar, tercih sürecinin ilk adımını oluşturuyor. KPSS Ön Lisans puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tercih yapabilmesi için ilgili kadroların özel şartlarını karşılaması gerekiyor. Atama puanları ise kadro sayısı, başvuran adayların puanları ve tercih yoğunluğuna göre değişebiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS B Grubu P93 kadroları hangileri?

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HABERİN ÖZETİ KPSS Ön lisans atama puanları 2026: KPSS 50, 55,60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılır? KPSS Ön Lisans atama puanları ve bu puanlarla 2026 yılında kamu personeli olma yolları hakkında bilgiler verilmektedir. KPSS Ön Lisans puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, ilgili kadroların özel şartlarını karşılamalıdır. Atama puanları, kadro sayısı, başvuran adayların puanları ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir. 50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla atanma durumu, tercih edilen kadroya ve başvuran adayların puanlarına bağlıdır. KPSS Ön Lisans sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. KPSS B Grubu kadroları, ilgili mevzuat kapsamında kamu kurumlarında ilk defa atanılacak diğer memuriyet ve personel pozisyonlarını içerir.

KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Ön Lisans puanıyla yerleşilebilecek kadrolar, ilgili dönemde yayımlanan tercih kılavuzuna göre belirleniyor. Adayların aldıkları puanın yanı sıra mezun oldukları bölüm, kadronun nitelik kodları ve diğer başvuru koşulları da değerlendirmede etkili oluyor.

Önceki yerleştirmelerde düz memur, tekniker, sağlık teknikeri, bilgisayar işletmeni, destek personeli, aşçı ve dava takip memuru gibi farklı kadrolar için alım yapıldı. Ancak bu kadroların tamamı her tercih döneminde açılmıyor.

50, 55, 60, 63, 65, 68, 70 ve 80 puanla atanma durumu, tercih edilen kadroya ve o kadroya başvuran adayların puanlarına bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle belirli bir puanla kesin olarak atanılabileceğini söylemek mümkün değil. Geçmiş yerleştirmelerin taban puanları, adaylara tercihlerini değerlendirirken fikir verebilir.

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KPSS ÖN LİSASN ATAMA PUANLARI NASIL SORGULANIR?

Önceki dönemlerdeki yerleştirme puanlarını incelemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçları ve tercih kılavuzlarından yararlanabilir. Kurumların hangi puanlarla personel aldığını değerlendirirken kadro unvanının yanı sıra mezuniyet şartları ve nitelik kodlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde oluşan taban puanlar, sonraki yerleştirmelerde aynı puanların oluşacağını garanti etmiyor. Yeni alımlarda kadro sayısı ve adayların tercihleri değişebildiği için her yerleştirme döneminin sonuçları ayrı değerlendirilmeli.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, ilgili sınavın kılavuzunda belirtilen esaslara göre belirleniyor. Kaynak metinde yer alan genel düzenlemeye göre sonuçlar, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerli kabul ediliyor. Yeni sınav yapılamaması durumunda geçerlilik süresinin bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzaması öngörülüyor.

Adayların tercih yapmadan önce kendi sınav dönemlerine ilişkin ÖSYM duyurularını ve tercih kılavuzunu kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR?

KPSS kapsamında kamu görevlerine ilk defa atanacak adaylar için kadrolar A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılıyor.

A Grubu kadrolar, ağırlıklı olarak uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı gibi özel yarışma sınavı ve yetiştirme süreçleriyle personel alınan meslekleri kapsıyor.

B Grubu kadrolar ise ilgili mevzuat kapsamında kamu kurumlarında ilk defa atanılacak diğer memuriyet ve personel pozisyonlarını içeriyor. Ön lisans mezunlarının P93 puan türüyle başvurabildiği kadrolar, yayımlanan tercih kılavuzunda belirtiliyor.

Düz memur, tekniker, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi unvanlar, ilgili alımın koşullarına bağlı olarak B Grubu kapsamında değerlendirilebiliyor.

KPSS B GRUBU YERLEŞTİRME VE ATAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde adayların KPSS puanları, tercihleri ve kadro sayıları dikkate alınıyor. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları karşılaması gerekiyor.

Yerleştirmede eşit puan alınması durumunda mezuniyet tarihi ve yaş gibi ölçütler, ilgili kılavuzda belirtilen sıraya göre uygulanıyor. Yerleştirme sonuçları adaylara elektronik ortamda duyuruluyor.

Merkezi yerleştirmeyle bir kadroya yerleşen adayların atama işlemlerinde, ilgili kurumun belirlediği şartları ve belge teslim sürelerini karşılaması gerekiyor. Gerekli koşulları sağlamayan adayların atamaları gerçekleştirilmeyebiliyor.