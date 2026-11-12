Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor. Lise seviyesinde sınava katılan ve memur olmayı hedefleyen adaylar ise kendi alanlarında nasıl bir sıralama yaptıklarını branş bazındaki sıralamalardan öğrenebiliyor. Peki KPSS ön lisans branş bazında sıralama 2026 açıklandı mı? İşte, KPSS ön lisans branş bazında sıralama sorgulama yöntemi…

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HABERİN ÖZETİ KPSS ön lisans branş sıralama 2026 sorgulama: ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı KPSS ön lisans branş bazında sıralama hizmeti, adayların başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan bir bilgilendirme hizmetidir. 2026 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştır. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak mezun oldukları eğitim alanına göre oluşturulan sıralamalarını görüntüleyebilirler. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanlarında diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını göstermektedir. Sıralama hesaplanırken isteğe bağlı olarak yerleştirilen adaylar dahil edilmeyebilir. Sıralama, adayların e-Okul/YÖKSİS üzerinden alınan veya başvuru tarihindeki eğitim bilgilerine göre hazırlanmaktadır.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA 2026

2026 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Kurumun yaptığı duyuruya göre adayların sınav sonuçlarına göre hazırlanan branş sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) açıklandı.

Adaylar, mezun oldukları eğitim alanına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS sistemine giriş yapılması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

"2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir.

Adaylar, ilgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasında, sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmeli, ardından bu puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki ilgili puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir.

İstenildiği taktirde, ekranda bulunan “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneği de işaretlenebilmektedir. Bu seçenek işaretlenerek hesaplama yapılması halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından (B) grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapıldıysa, yerleştirilen adaylar sıralama işlemine dahil edilmeyecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların e-Okul/YÖKSİS üzerinden alınarak ÖSYM bilgi sistemlerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise ilgili sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmaktadır. Ekranda işaretlenmiş alanlardaki hem mezun hem de okuyor durumdaki adaylar sıralama işlemine dahil edilmektedir.

