KPSS ön lisans oturumu başladı: Sınava yetişme telaşı ve bildik görüntüler!

01 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:45

2024 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ön lisans oturumu başladı. ÖSYM tarafından, 2024-KPSS kapsamında saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kimliği bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer alıyor. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

GEÇ KALAN ADAYLARIN TELAŞI

Öte yandan hemen hemen her sınavda olduğu 2024 KPSS'de de geç kalan adayların panik anları kameraya yansıdı. Zaman dolmadan koşarak sınav salonlarına doğru giden adaylar görevli personeller tarafından kontrollerinin yapılmasının ardından hızlıca içeriye alındı. Ancak bazı adaylar tüm çabalarına rağmen sınava yetişemedi.

MEMURLUK HAYALİNE 1 DAKİKA İLE VEDA: GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

KaYseri'de kapıların kapanmasından 1 dakika sonra sınava gireceği okula gelen 2 aday, sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı. Sınava alınmayan adaylardan biri gözyaşları içerisinde geri döndü.

Piercing ve benzeri takılarını çıkarmadan son anda sınava gelen birkaç kadın aday ise girişte büyük zorluk yaşadı. Görevli personeller tarafından kendilerine bu şekilde sınava girmelerinin yasak olduğu belirtilen adaylar, takılarını yine görevlilerden yardım alarak çıkarttı.