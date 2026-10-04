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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:20

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026, sınavın tamamlanmasının ardından adayların değerlendirmeleriyle birlikte gündeme geldi. İki yıllık üniversite mezunları ile mezuniyet şartlarını sağlayan adayların katıldığı KPSS Ön Lisans oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın ardından adaylar özellikle Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler sorularının zorluk seviyesini merak ediyor. Peki KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? KPSS Ön Lisans'ta hangi dersler zorladı? İşte sınavdan çıkan adayların ilk yorumları…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:20

sınavı bugün adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları, oturumun tamamlanmasının ardından soruların zorluk seviyesini ve sınavın nasıl geçtiğini değerlendirmeye başladı. Özellikle Türkçe ve sorularının yanı sıra , , Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanlarından gelen soruların adayları ne kadar zorladığı merak ediliyor. Peki KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte KPSS Ön Lisans sınav ile ilgili yorumlar...

HABERİN ÖZETİ

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
KPSS Ön Lisans sınavı bugün adayların katılımıyla gerçekleştirildi ve adaylar soruların zorluk seviyesi hakkında değerlendirmeler yapmaya başladı.
Sınavda Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanlarından sorular yer aldı.
Adaylar özellikle Türkçe ve Matematik sorularının uzunluğu ve Genel Kültür alanındaki soruların zorluğu hakkında yorumlarda bulundu.
KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru bulunuyor ve sınav süresi 130 dakika.
Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YORUMLARI 2026

KPSS Ön Lisans sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları, oturumun tamamlanmasının ardından karşılarına çıkan soruları ve sınavın genel zorluk seviyesini değerlendirmeye başlaydı.

Özellikle Türkçe ve Matematik sorularının uzunluğu, Genel Kültür testinde ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanlarından gelen soruların zorluk seviyesi adayların yorumlarında öne çıktı.  Sınavdan çıkan adayların okul önlerinde yaptıkları değerlendirmelerin yanı sıra sosyal medya platformlarında paylaştıkları yorumlar da KPSS Ön Lisans sınavının genel zorluk seviyesine ilişkin fikir veriyor.

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS Ön Lisans'ın zorluk seviyesi, adayların sınavdaki performanslarına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı adaylar özellikle uzun paragraf ve problem sorularında zaman kaybederken, bazı adaylar Genel Kültür testindeki soruların daha kolay olduğunu belirtiyor. 

KPSS Ön Lisans sınavından çıkan adayların değerlendirmeleri birbirinden farklı oldu. Bazı adaylar Genel Yetenek testinde zaman yönetimi konusunda zorlandığını belirtirken, bazı adaylar ise soruların genel olarak beklediklerinden daha kolay olduğunu ifade etti.

“Türkçe'de özellikle paragraf soruları zamanımı aldı. Matematik de beklediğimden biraz daha zorlayıcıydı.”

"Çalışmış biri konuları rahat çözerdi ama çoğu bilgiydi ve ezberlenmesi gereken anlaşmalar kavramlar çok vardı."

“Genel Kültür bana daha kolay geldi. Tarih ve Coğrafya sorularında çok fazla zorlanmadım.”

“Matematikte birkaç soruda oldukça fazla zaman harcadım. Süreyi yetiştirmek için son bölümde hızlı çözmek zorunda kaldım.”

“Genel olarak orta seviyede bir sınav olduğunu düşünüyorum. Çok zor sorular olduğu kadar rahat çözdüğüm sorular da vardı.”
 

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS TÜRKÇE SORULARI ZOR MUYDU?

KPSS Ön Lisans Genel Yetenek testinin önemli bir bölümünü Türkçe soruları oluşturuyor. Adayların sınav sonrasında özellikle paragraf, anlam bilgisi ve sözel mantık sorularına ilişkin değerlendirmeleri merak ediliyor.

Türkçe sorularında uzun paragrafların ve zaman alan soruların bulunup bulunmadığı, sınavın genel zorluk seviyesinin belirlenmesinde etkili olacak.

KPSS ÖN LİSANS MATEMATİK SORULARI ZOR MUYDU?

Genel Yetenek testinin diğer bölümünü oluşturan Matematik'te ise adayların özellikle problem, işlem ve mantık sorularına ilişkin yorumları takip ediliyor.

Matematik sorularının işlem yoğunluğu, soruların çözüm süresi ve eleyici soruların bulunup bulunmadığı sınavdan çıkan adayların değerlendirmelerinde öne çıkıyor.

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS TARİH, COĞRAFYA VE VATANDAŞLIK SORULARI NASILDI?

Genel Kültür testinde adaylara Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanlarından toplam 60 soru yöneltildi.

Adayların sınav sonrasında özellikle Tarih sorularının bilgi düzeyini, Coğrafya sorularının ayırt ediciliğini ve Vatandaşlık sorularının zorluk seviyesini değerlendiriyor. 

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDAN ÇIKANLARIN İLK YORUMLARI

Sınavın tamamlanmasının ardından adayların KPSS Ön Lisans'a ilişkin ilk değerlendirmeleri bu bölümde yer alacak.

Türkçe soruları beklediğimden daha uzundu, zaman konusunda zorlandım.”

“Matematikte birkaç soru dışında genel olarak rahat ilerledim.”

“Genel Kültür bana daha zor geldi. Özellikle Tarih sorularında beklemediğim konular vardı.”

“Coğrafya soruları daha kolaydı ancak Güncel Bilgiler kısmında zorlandım.”

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ön Lisans'ta adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav için adaylara toplam 130 dakika süre veriliyor.

Genel Yetenek testinde Türkçe ve Matematikten 30'ar soru olmak üzere toplam 60 soru bulunurken, Genel Kültür testinde Tarih 27, Coğrafya 18, Vatandaşlık 9 ve Güncel Bilgiler 6 soru olmak üzere toplam 60 soru yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar hem soruların cevaplarını hem de diğer adayların sınav yorumlarını araştırmaya başlayacak.

KPSS Ön Lisans sınav yorumları 2026! KPSS Ön Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların bir diğer gündemi ise soru kitapçığı ve cevap anahtarı olacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı üzerinden adaylar sınavda verdikleri cevapları kontrol edebilecek.

ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin açıklaması geldiğinde, sınavda çıkan sorular ve doğru cevaplar haberimizde yer alacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları da ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde belirtilen tarihte adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.
 

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#Tarih
#kpss ön lisans
#matematik
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