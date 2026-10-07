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Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:58

KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026, KPSS Lisans oturumunun sonuçlanmasından sonra gündeme geldi. İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu bu yıl 4 Ekim Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler sonuç duyurusu için ÖSYM'ye çevrildi. İşte KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:58

sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1.5 milyondan fazla kişinin başvurduğu KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. maratonu geride kalırken adaylar 'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans oturumunun ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?


KPSS ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınavında kazanılan puanlar açıklandığından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek. 
 

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#sınav
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#sonuçlar
#ais
#Eğitim
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