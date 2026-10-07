KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı 2026! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS Ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1.5 milyondan fazla kişinin başvurduğu KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav maratonu geride kalırken adaylar ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans oturumunun ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi veya AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

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KPSS ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınavında kazanılan puanlar açıklandığından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

