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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:34

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçlarını adayların erişimine açtı. Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen binlerce aday sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:34

4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen oturumunun ardından sonuç heyecanı başladı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar bu sabah tarafından ilan edildi. Kamuda olmak isteyen binlerce aday KPSS puanını merak ediyor. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden sorgulanır? İşte KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı...

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı


2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılan binlerce aday sınav puanlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan ediyor. Sonuç sorgulaması yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş sağlayarak KPSS Ön Lisans sonuçlarını görüntüleyebilir.
2026 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim'de düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumunun sonuçları henüz açıklanmadı. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunu adayların katılımı ile gerçekleşen KPSS Ortaöğretim oturumunun sonuçları, ÖSYM'nin duyurduğu 2026 Yılı Sınav Takvimi doğrultusunda 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumunun sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklama sitesi "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. 

ETİKETLER
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#memur
#Sonuc.osym.gov.tr
#Sonuç Sorgulama
#Eğitim
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