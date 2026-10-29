KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi

2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kamuda memur, sözleşmeli personel, tekniker, teknisyen olarak görev almak isteyen ön lisans mezunlarının katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi...

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ekim 2026 Pazar günü ön lisans mezunlarının katılımı ile gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumunun ardından adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2026 Yılı Sınav Takvimi'nde duyurduğu tarihlere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi duyurunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.