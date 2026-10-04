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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:10

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları 2026, bugün gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı KPSS Ön Lisans oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını ve ÖSYM tarafından yayımlanacak cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı? ÖSYM KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:10

sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez sınavda çıkan sorular ve doğru cevaplar yer aldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilirken, sınavda karşılaştıkları soruları yeniden incelemek isteyenler 'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarını beklemeye başladı. Peki, KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarıyla ilgili son bilgiler...

HABERİN ÖZETİ

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı soruları ve cevap anahtarını bekliyor.
KPSS Ön Lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluştu ve toplam 120 soru yer aldı.
Sınavda Genel Yetenek testinde Türkçe ve Matematik'ten 30'ar soru, Genel Kültür testinde ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler'den sorular yer aldı.
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.
KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi.

ÖSYM, KPSS oturumlarının ardından sınavda kullanılan Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın belirli bir bölümünü kamuoyuyla paylaşırken, adayların soru kitapçığının tamamına üzerinden erişmesine imkan sağlıyor.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında adaylar doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilecek. 

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORULARI 2026'DA KAÇ SORU VAR?

KPSS Ön Lisans'ta adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki test uygulandı. Sınavda toplam 120 soru yer aldı. Genel Yetenek testinde 60 soru bulunurken, Genel Kültür testinde de 60 soru adaylara yöneltildi.

KPSS Ön Lisans Genel Yetenek testinde; Türkçe: 30 soru, Matematik: 30 soru olmak üzere toplam 60 soru yer aldı.

Genel Kültür testinde ise; Tarih: 27 soru, Coğrafya: 18 soru, Vatandaşlık: 9 soru, Güncel Bilgiler: 6 soru olmak üzere toplam 60 soru soruldu.

Adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların doğru cevaplarını KPSS Ön Lisans cevap anahtarı 2026 üzerinden kontrol edebilecek.

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından adaylar, sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan temel soru kitapçığının belirli bir bölümü herkese açık şekilde paylaşılırken, sınava katılan adaylar soru kitapçığının tamamını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS üzerinden görüntüleyebiliyor.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı PDF olarak yayımlandığında, adaylar sınavda karşılarına çıkan soruları ve cevap seçeneklerini buradan kontrol edebilecek.

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarının yayımlanma zamanı ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla kesinlik kazanacak. Önceki KPSS oturumlarında olduğu gibi sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın belirli bölümünün erişime açılması bekleniyor.

KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026 osym.gov.tr KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınavdan elde ettikleri puan bilgileri yer alacak. Adaylar, KPSS Ön Lisans puanlarıyla kamu kurumlarının yayımlayacağı tercih ve alım ilanlarını takip edecek.

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#ÖSYM
#kpss ön lisans
#Genel Kültür
#Genel Yetenek
#Aday İşlemleri Sistemi
#Eğitim
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