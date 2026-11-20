25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 19 Kasım’da ilan edildi. Sonuç ekranından KPSS P94 puanlarını görüntüleyen adaylar, kamu personeli alımlarında kendilerine yol gösterecek branş bazında sıralama bilgilerine odaklandı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlayacağı sıralama bilgileriyle kendi alanlarındaki diğer adaylar arasındaki konumlarını öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamasına ilişkin adayların beklediği duyuru henüz yapılmadı. 19 Kasım’da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, branş bazında başarı sıralamalarının yayımlanacağı tarihi takip etmeye başladı.

ÖSYM’nin sıralama bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi’ne aktarmasının ardından adaylar, kendi eğitim alanlarında kaçıncı sırada olduklarını görüntüleyebilecek. Kurum tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmadığından adayların ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim branş sıralamasının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından branş sıralamalarının da AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sıralamalar yayımlandığında adaylar, herhangi bir ek başvuru yapmadan sistem üzerinden kendi bilgilerine ulaşabilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KPSS branş bazında sıralama bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adayların işlem yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli olacak.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi⁠ sayfasına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

İlgili sınavın branş bazında sıralama ekranına girin.

Görüntülemek istediğiniz puan türünü ve eğitim alanını seçin.

Hesapla seçeneğiyle sıralama bilginizi görüntüleyin.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL HESAPLANIYOR?

ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama hizmetinde adayların eğitim bilgileri esas alınıyor. Adaylar, sistemde kayıtlı eğitim alanlarını seçerek kendi alanlarındaki sıralamalarını görüntüleyebiliyor.

Sıralama oluşturulurken e-Okul kayıtlarında bulunan öğrenim alanı bilgileri dikkate alınıyor. Bu bilgiler doğrultusunda adaylar, aynı eğitim alanındaki diğer kişilerle karşılaştırılıyor.

KPSS P94 PUANI İLE BRANŞ SIRALAMASI ARASINDAKİ FARK NE?

KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların başarı durumunu gösteren puan türü olarak kullanılıyor. Branş bazında sıralama ise adayın kendi eğitim alanındaki diğer sınav katılımcıları arasında kaçıncı sırada bulunduğunu ortaya koyuyor.

Dolayısıyla KPSS P94 puanı ile branş sıralaması aynı bilgiyi ifade etmiyor. Adayların puanları birbirine yakın olsa bile eğitim alanlarına göre sıralamaları farklılık gösterebiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASINA KİMLER DAHİL EDİLİYOR?

ÖSYM’nin teknik açıklamalarına göre branş bazında sıralamalar hazırlanırken Aday İşlemleri Sistemi’nde aktif olarak bulunan eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Aktif eğitim kaydı bulunmayan adayların ise sınav başvurusunda beyan ettikleri eğitim bilgileri kullanılabiliyor.

Sıralamaya ilgili eğitim alanında mezun olan adayların yanı sıra öğrenimine devam eden kişiler de dahil edilebiliyor. Bu nedenle ÖSYM ekranında görülen branş sıralaması, yalnızca mezun adaylar arasındaki konumu göstermiyor.