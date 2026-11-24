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İstanbul
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar sınava katılan adayların gündeminde. Ortaöğretim KPSS oturumuna katılan lise mezunu adaylar sınav sonuçlarını öğrenmelerinin ardından ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor. Branş bazında sıralamalar adayların tercih sürecinde de önemli rol oynuyor. Adayların sınava katılım sağlayan diğer kişilere göre başarı durumlarını görmesine olanak sağlayan KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamaların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak 2026? KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı?
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamaların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ÖSYM, her KPSS oturumunun ardından branş bazında sıralamaları açıklayan bir duyuru yayımlıyor. KPSS Ortaöğretim oturumunun sınav sonuçları 19 Kasım'da ilan edildi. Branş sıralamalarının da yakında duyurulması bekleniyor.
KPSS branş bazında sıralamaların her biri için ÖSYM tarafından duyuru yayımlanıyor. ÖSYM duyurusunun ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden branş bazında sıralamalar öğrenilebilecek.